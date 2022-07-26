胡楓開紅館請唔到謝賢：做影帝之後就聯絡唔到

胡楓（修哥）將在9月舉行「修哥 90 迎金秋 無限楓騷演唱會」，今次除咗係修哥以90歲高齡5度踏上紅館舞台之外，今日喺記者會上，李克勤、姜皓文、欣宜等人都有拍片祝賀。而修哥更閘場預告將會有逾80位嘉賓，陣容絕對係紅館歷年之最。由於開騷當日適逢中秋節，為咗讓修哥以及觀眾可以與家人團圓，開騷時間將定在下午三時，修哥更講到明唔會encore 。

修哥話得到唔少好友、傳媒朋友疼錫，十分開心。（梁碧玲攝）

陳淑芬為修哥送上蛋糕祝賀。（梁碧玲攝）

修哥接受訪問時，透露平日會邊散步邊唱歌，可以說是隨時準備開騷的狀況。「預計會唱30首歌以上，不過唔知會唔會cut我歌，因為有嘉賓，所謂80個嘉賓其實都係好朋友，我唱時佢哋一齊jam歌。」問到契仔學友會否到場，修哥表示4年前自己開騷時，由於學友人不在港，故特意每晚用衞星實時連線與他對唱。「我好開心，以為唱一晚，點知佢兩晚都咁做，我好感動，佢無啦啦為咗我使幾廿萬，我真係好唔好意思，所以每次見佢都叫唔再搞。（會唔會請男團MIRROR或Super Tiger 做嘉賓？）呢個真係要由係主辦方去決定同聯絡啦。」

修哥將於9月開騷，嘉賓之一嘅陳欣建同Joe Junior 今日都有到場。（梁碧玲攝）

好友謝賢（四哥）早前榮升影帝，問到有否致電祝賀，修哥說：「佢無聽電話呀，我有留言恭喜佢，我之前仲同佢食午餐，但做影帝之後就聯絡唔到，真係豈有此佢。（知唔知佢身體狀況？）都唔知佢身體狀況，因為都無聯絡到。」