戀講嘢｜前亞姐美濤認個性刻版致情路坎坷　男友想行房要提早預約

ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》由193@ERROR（郭嘉駿）、譚凱倫（Helen）、郭奕芯（Ashina）及鄭伊琪（浩南）擔任主持，昨晚（20/7）一集主題是「奇異女作家玩轉愛情」，邀請到曾經參選過亞洲小姐的陳美濤（美濤）分享愛情經歷，而經歷過四段戀情的美濤更自揭如何因為性格搞到戀情最終告吹。

陳美濤曾經參選過亞洲小姐。（IG/@tomato0728chan）

美濤是位作家，主力撰寫愛情、科幻、懸疑和鬼怪等類型的小說，可能因為作家的身份導致她的行事非常有條理，甚至是過分公式化，所以在感情路上出現了不少障礙。美濤分享了一次她與前男友的經歷，事關前男友想要前女友相約食飯，而美濤就給了一條非常恐怖的選擇題讓他選擇：「A就係你唔好去，B係我同你一齊去，C係我都同前男朋友去食飯，而D就係你照去，之後寫番三千字。」而最後男友揀了選擇E──「分手」，由於整件事情太瘋狂，令193忍不住說美濤「黐線」。

193聽完都忍不住話美濤「黐線」。（節目截圖）

此外，美濤透露自己會提早安排日常生活，以時間表管理要處理的事情，令Ashina忍不住問到：「你哋行房要唔要Mark schedule？」而美濤就表示會做基本記錄，這個回答嚇窒四位主持人。之後，美濤又補充：「每日要重新思考要做咩好麻煩，咁不如一口氣全部計劃好。」就算男朋友突然想與美濤親熱，假如當日並沒有計劃到做這件事，就會拒絕男友，又言：「我會話佢知預約好嘅日子」。

美濤分享性行為要提早預約。（節目截圖）

現年26歲的美濤是香港大學中國歷史系博士，曾經參加過去年的亞洲小姐選美，更獲得「才華大獎」。早在19歲已經推出第一本小說《港女九陰真經vs女神孫子兵法》，現時的作品有《真情假情表錯情》、《真實虛擬一鏡過》、《筍工重生高科技》等。此外。美濤更開設了YouTube頻道，介紹不同作家的武俠小說作品，如金庸、古龍等。

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