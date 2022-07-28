陳靜豪擲逾二千萬買入特色戶無懼惹「被包養」揣測　揭財來自有方

陳靜 (Dada) 當年以𡃁模身份出道，推出過性感寫真，其後轉營做演員進軍影壇，於2013年更憑電影《低俗喜劇》飾演的「爆炸糖」一角贏得香港電影金像獎最佳女配角，演技備受肯定，在電影圈的發展也愈來愈好。而向來篤信風水命理的她，去年就聽從了玄學師傅的建議，進駐位於西九的千萬豪宅風水屋，未幾即與施念慈續約3年，並跟古天樂的「天下一」簽下3年電影合約，工作接個不停。今日有報道指Dada日前豪擲逾港幣2,200萬元，購入大角咀頂層特色戶。

Dada去年入住的千萬風水屋。(陳靜ig)

據悉，日前大角咀新盤一個實用面積697方呎、連213方呎天台及106方呎平台的頂層特色戶，以2,288萬元成交，呎價約32,826元，創項目呎價及成交價新高，而買入者正是Dada。有指Dada自19歲開始做業主，第一層樓是與家姐夾份買入，其後多次入市再放售均有獲利，先後售出長沙灣及荃灣單位就獲利逾400萬元，現時手持共4個香港及海外物業，靠投資物業致富。她亦從不懼怕惹來「被照顧」之嫌，靠自己努力賺錢，除了買樓還經營童裝店和漢堡包店生意。她還透露將到美國攻讀戲劇課程及雪卵，又笑言也想找到照顧她一世的男人。