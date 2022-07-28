黃妍新挑戰拍《一日妍究生》短片　學揸帆船雞手鴨腳：要好大力

為跳出舒適圈，黃妍（Cath）近期作出不同嘗試，在拍攝系列短片《一日妍究生》中繼學習粵劇基本功及跳肚皮舞後，不熟水性的Cath早前竟然出海學揸帆船。雖然學習過程中Cath表現忙亂，但好學肯學的態度獲船長大讚！

Cath本身不懂游水，所以出海前她甚擔憂。

Cath本身不懂游水，所以出海前她甚擔憂，並說：「因為我驚水同離心力，拍攝呢兩日天氣都有啲差，所以喺水上面會遇到我最驚嘅水同離心力，所以擔憂比較多。」她更笑說出海心情從未被影響過，因為由始至終都係擔憂居多。因為出海，愛美的Cath也帶齊出海三寶：太陽眼鏡、帽及太陽油，除此之外，她更帶了兩支水以備不時之需，但怎料全部都用不著，她說：「因為陰天，太陽少少倀眼，但太陽眼鏡冇用到，帽亦冇用，因為現場好混亂，帶咗太陽油，本以為途中可以搽下但原來係好唔得閒。」的而且確，Cath既要學習揸帆船的基本知識，更要掌舵兼平衡船身，也忙得無暇理會其他事情了。

雖然驚水，但短片中可見Cath未有穿上救生衣，她解釋道：「我哋一上船就先教著救生衣同講曬所有安全措施，到我想著時同事就話好醜呀！影出嚟唔靚，同埋話如果我跌咗落水佢哋會救我，咁我哋惟有相信佢哋。」不過鏡頭外同事都不停擰頭，Cath搞笑道：「但我已經信咗佢哋喇！感謝主我冇跌落水，所以我到而家仲健在。」其實Cath擔心同事多過自己出事，續說：「揸船時好擔心會揈跌啲同事落水，但我哋出船時有9個人，而家拍攝完成都有9個人，所以我哋係安全嘅，教揸帆船嘅導師仲讚我，雖然力唔夠但叫我做咩都很做，願意學。」

Cath享受在海中的感覺。

經過今次體驗後，Cath不僅長知識，了解到帆船的特性，她說：「我原本以為船size會細啲，但原來比較大；然後又以為所有嘢會好原始，例如冇廁所、冇電，但原來有廁所仲要有電，船上又有雪櫃等等，好高級。起初我又以為所有嘢要用風，但原來有引擎，而結構比想像中複雜。」

不熟水性，再加上難度高，Cath玩了一日帆船後，她坦言未有像粵劇與肚皮舞船會玩上癮，她說：「學揸帆船用到嘅力度好大，有啲位船長要我用力拉，但用嗰個力同我使出嘅大好多，拉到好痛，實在有難度。」話雖如此，船長對於Cath的表現都十分滿意，說道：「王同學其實好好 ，嗌佢做乜佢都肯做，明知自己唔夠力，佢都肯去試，好難得。」

黃妍表示學揸帆船要用好大力。

對於揸帆船未有上癮，但Cath都享受在海中的感覺，更說：「坐喺度真係好舒服，我呢排工作上真係有啲Chur，但嚟到呢度係完全乜都唔記得晒，加上一定要放低電話，唔使覆電話，係幾爽嘅事。風會不斷吹住你，但平時落街喺屋企附近會覺得好熱，但上到船有風，攰但好舒服，搖下搖下我就覺得好眼瞓，所以我而家開始語無倫次，因為我真係好眼瞓！」