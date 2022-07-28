張景淳出場次數極低疑遭打壓　龔水黨去信無綫高層表達不滿

去年有傳張景淳因遲到而遭珍姐落廠大罵，當時呂慧儀有為對方解畫。(ig圖片）

張景淳今年初時暫別《愛回家之開心速遞》，由於當時他在劇中所飾演嘅龔燁，剛與熊若水（呂慧儀飾）成婚，故暫別一事引起不少討論，劇情交代他出埠公幹，直至今年4月，張景淳終於正式「回歸」，繼續跟呂慧儀擦出火花。但劇集的宣傳活動卻未見其蹤影，令粉絲「龔水黨」十分不滿。

張景淳已多次缺席《開心速遞》的宣傳活動。（資料圖片)

有感張景淳被打壓，日前向無綫高層發信，內容大概是指因張景淳才會收看無綫，但眼見對方屢受打壓而感到十分心痛，又提到張景淳乃無綫廣告客戶推介的40位藝人之一、吸金力不容置疑，但龔燁大半年來只出場過4集。

粉絲又指出：「事緣張景淳已經連續7個月被消失於《愛回家》宣傳活動，他是劇中重要角色，一直用心演好每一場戲，絕不欺場，並且努力在社交平台為劇集宣傳，因為他的演出，劇集得到過無數的高收視、口碑、迴響與報道，可是一眾演員都有份出席宣傳活動，唯獨景淳這個重要角色持續被消失，此舉極不尊重為劇集付出努力的好演員！再者，景淳一直深得觀眾和粉絲愛戴，我們都渴望見到景淳亮相宣傳活動，渴望見到龔水CP合體，可惜劇組一直漠視觀眾的意願，刻意與觀眾為敵，此舉極不尊重觀眾！」對於張景淳被打壓一事，有傳媒曾經向監製林建祥查詢，他指曾邀請張景淳出席宣傳活動，但對方因有私事而未能出席。