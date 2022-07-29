開電視疑似串爆無綫　余詠珊激動澄清：成日畀人誤會我搞三搞四

最近無綫突然宣布調整電視收視公布方式，取消以往逢周一（公眾假期除外）向傳媒發放三台（翡翠台、ViuTV、香港開電視）公布三台收視的慣例，引起不少爭議！當中，香港開電視日前就在Facebook疑似公開串爆無綫，不過此舉就令已過檔香港開電視後前無線電視助理總經理（非戲劇製作）余詠珊（Sandy）受盡指責，余詠珊回應《香港01》就激動澄清自己與此事無關！

余詠珊接受《香港01》訪問時激動澄清與此事無關！（資料圖片）

香港開電視日前就在Facebook疑似串爆無綫，留言指：「OH…... 我哋嘅收視開始升先唔報收視？聽講曾經令大台好自豪嘅三台收視報告唔報啦！喂呀，我哋收視開始升先唔報收視？？講下笑啫，咁嗰1000 部電視又真係證明唔到啲咩嘅，仲有節目質素先係最緊要。」，此番言論惹來不少抨擊！余詠珊接受訪問時強調：「我哋係一間製作公司，我唔係管理開電視個Facebook，我冇講過呀，我唔會咁做，人哋報唔報收視關我咩事？我哋係一間製作公司，希望盡心盡力去幫開電視做一啲我自己覺得OK嘅製作，我哋做得好辛苦，因為人力唔夠，所以我唔會有時間去諗其他嘢。」余詠珊亦直指香港開電視是弱台：「收視真係慢慢捱，暫時我哋係最弱嘅台，真係要慢慢捱上去，我都有信心慢慢捱上去。」

全文！（截圖）

自從余詠珊成立的「好好製作」與香港開電視緊密合作後，網民幾乎將所有有關香港開電視的事務都與余詠珊扯上關係，余詠珊就盡顯EQ：「我又唔會覺得好煩惱，可以做嘅咪盡做囉，我唔想人誤會我會講一啲好肉酸、好自大、好狂妄嘅說話，我一定唔係，今時今日我覺得要做好件事已經好難，唔得閒去同人哋打埋啲好低能嘅牙胶戰，我唔係呢啲人，成日畀人誤會我搞三搞四，我冇，我一點興趣都冇，我淨係想好好做好自己個內容，我不嬲都係咁，但我有時又懶得解釋，因為做內容已經係好辛苦好辛苦！」

最後，余詠珊亦直認經常被網民攻擊：「好慘呀，又俾人捽，啲網民日以繼夜見到我出咩，就憎我憎得好緊要，我唔知點解啲人憎我，我又唔覺得我做過啲咩嘢，啲人要憎我憎得咁緊要。啲人問我我真係𢯎晒頭，我又犯咗咩錯？真係𢯎晒頭，不話你話我係咪好驚我又唔係好驚，好煩惱又唔係好煩惱，無所謂啦，反正成日畀人誤解，不如做好自己啲嘢先啦大家都，唔好再搞咁多是是非非。」

質素提升不少！（Facebook照片）

目前「好好製作」正籌備《就是青春》以及《水著選美》等節目：