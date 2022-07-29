MIRROR 演唱會｜ Anson Lo受傷要取消倒跌動作　第四場升降台失靈

Anson Lo在跳唱《King Kong》後，背向舞台的窿位瞓身離場，看似有型，但其實十分危險。有觀眾影到台下有工作人員手執安全網。(左：網上圖片，右：資料圖片)

MIRROR演唱會自開騷後問題多多，尤其是舞台安全問題更係引起不少爭議。大會雖然在第三場（27日） 時曾指出「已實施幾項舞台上改動，令表演者於表演時更加安全」，但在第四場(28日）發生了嚴重意外，一個吊於高空的螢光幕突然墜下，壓倒兩名舞者，事件令全港市民嘩然。

第四場，因升降台失靈，Anson Lo要自行走到小舞台離場。(鄺鈺瑩攝）

對於舞台安全問題，其實在第一場Anson Lo跳唱《King Kong》後，他背向舞台的窿位，倒後90度瞓身離場，過程已經驚心動魄。有坐較高位置的觀眾拍到台底下，是工作人員手執安全網「迎接」Anson Lo，感覺十分牙煙。而當晚，Anson Lo在跳唱《Mr. Stranger》時，他的背脊似乎多了紅色的損痕，而且手踭受損，有指在總綵排時，由於台下工作人員疑未能準確估計衝力，令Anson Lo受傷。

Anson Lo玉背有明顯的傷痕。(資料圖片）

花姐曾在第三場完騷後，發文指自己坐鎮控制台位置，並謂「今日做番好耐冇做嘅野，幾乎驚到暈低，明天繼續努力」。「神之跳」在第三晚取消，並改為以升降台離場，但當晚Anson Lo離台時，升降台突然一chok，令他身體往後傾倒了一下，幸好他馬上站穩，未有發生意外。而在第四場(28日），即螢光幕墜落當晚 ， AL跳完《King Kong》後，站於台中久久未被降下，升降台明顯失靈，最後要他走到綠閘一旁的小升降台自行離場。連演唱會最基本的升降台都接連出事，安全問題令人擔憂。