張敬軒請專家為MIRROR舞蹈員提供心理輔導：互相關心無分彼此

MIRROR紅館演唱會前晚（28/7）發生重大事故，一部大型屏幕突然跌落舞台，導致兩名舞蹈員受傷送院，其中李啟言（阿Mo）傷勢嚴重，現正於伊利沙伯醫院深切治療部留醫。事件對台前幕後所有表演者、工作人員，以及在場觀眾帶來重大打擊。有消息指，張敬軒和MIRROR成員陳卓賢（Ian）一同聘請專家顧問團隊，為今次演出的舞蹈員提供心理輔導及支援，地方由軒公借出，希望可以協助他們走出陰霾。



張敬軒Ian請專家顧問團隊為舞蹈員提供心理輔導。（張敬軒IG圖片）

MIRROR演唱會︱張敬軒Ian請專家顧問團隊 為舞蹈員提供心理輔導

軒公就事件回覆傳媒：「呢次嘅事係關乎成個表演行業內嘅事，今次參與演出嘅舞蹈員入面，有好多舞蹈員都係各位MIRROR成員同我嘅兄弟姊妹，我哋喺好多個演出入邊都合作無間，所以互相關心係應該無分彼此。件事係大家一齊做，花姐、金生一路都好關心大家，而Ian同其他MIRROR成員喺處理自己情緒嘅同時都會將傷者同埋其他舞者嘅情況擺喺首位，我哋大家希望可以盡快安撫同平復到各位Dancers嘅情緒，希望廣大嘅樂迷都一樣，照顧好自己嘅情緒之餘，多為傷者同舞蹈員打氣，俾多啲支持佢哋。」