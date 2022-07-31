納豆出血性中風後首次公開露面！對答如流搖頭否認復出計劃

陶晶瑩30日晚首度登上台北小巨蛋舉辦《MOMAN》演唱會，曾與陶晶瑩合作主持9年《大學生了沒》節目的納豆，昨天也在女友依依的陪伴下到場力挺，這也是他病後首度出席大型公開場合。



演唱會開場前攝影機拍到納豆，他戴著口罩、笑得靦腆向鏡頭揮手；他在1月24日因「腦出血」（出血性中風），緊急送往台灣國泰醫院開刀搶救，歷經數月休養與復健逐漸康復，當媒體問到目前身體狀況如何時，女友代為婉拒受訪，但看到媒體向他加油，納豆也握拳打氣回應。

【圖輯】連穿內褲都會跌倒！納豆年頭腦出血日前終返家，點圖放大看他的近況如何👇👇👇

+ 2

相關文章：納豆中風後近況曝光「著底褲都跌親」女友拍片揭康復進度另有原因

然後媒體詢問是否陶子知道他有出席？納豆點點頭，表示有跟她說，至於對陶子說什麼鼓勵的話？他表示「加油」，聽到媒體誇獎他染新髮色好看，他笑笑羞澀摸頭，對答如流，看起來復原狀況非常良好，但問到是否有復出的計劃了？他則搖頭否認。

【圖輯】點圖放大看更多納豆女友依依IG美照👇👇👇

+ 22

延伸閱讀

張柏芝生3帥兒不夠！ 宣佈再添1女成「時間管理達人」

專訪／柯朋宇「沒公司要」遭放逐日本 被徐若瑄認出大哭

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】