納豆出血性中風後首次公開露面！對答如流搖頭否認復出計劃
撰文：聯合新聞網
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陶晶瑩30日晚首度登上台北小巨蛋舉辦《MOMAN》演唱會，曾與陶晶瑩合作主持9年《大學生了沒》節目的納豆，昨天也在女友依依的陪伴下到場力挺，這也是他病後首度出席大型公開場合。
演唱會開場前攝影機拍到納豆，他戴著口罩、笑得靦腆向鏡頭揮手；他在1月24日因「腦出血」（出血性中風），緊急送往台灣國泰醫院開刀搶救，歷經數月休養與復健逐漸康復，當媒體問到目前身體狀況如何時，女友代為婉拒受訪，但看到媒體向他加油，納豆也握拳打氣回應。
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然後媒體詢問是否陶子知道他有出席？納豆點點頭，表示有跟她說，至於對陶子說什麼鼓勵的話？他表示「加油」，聽到媒體誇獎他染新髮色好看，他笑笑羞澀摸頭，對答如流，看起來復原狀況非常良好，但問到是否有復出的計劃了？他則搖頭否認。
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