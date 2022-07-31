MIRROR演唱會︱張繼聰禁止女兒接觸意外照片和影片：佢覺得好慘！

人氣男團MIRROR的紅館演唱會《 MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》於上周四（28日）發生嚴重事故，大熒幕突然倒下導致兩名舞蹈員受傷，其中受輕傷的阿峯已出院，而傷勢嚴重的阿Mo則仍於伊利沙伯醫院深切治療部留醫。張繼聰早前攜同太太謝安琪、兒子張瞻和和女兒張靖（Kakaball）一同觀賞MIRROR頭場演唱會，今日（31日）他出席自己演唱會記者會時坦言，暫時未太擔心自己兩個月後舉辦的演唱會，這一刻更加擔心受重傷的阿Mo：「我個show係點我而家都handle到，但呢一刻我同大家一樣，希望阿Mo可以快啲好翻！」



張繼聰今日出席自己演唱會記者會時，坦言非常擔心受重傷的舞蹈員阿Mo。（趙允琳 攝）

有不少目睹意外發生的觀眾因此而受到創傷，再加上場內亦有不少像他女兒一樣年紀輕輕的粉絲，作為父母的張繼聰認為，家長要多加留意小朋友的心理創傷：「我覺得呢件事係冇分年紀，無論係咩年紀嘅人（睇到呢個意外）都會係一個創傷，人類本身係有同情心同理心，所以我覺得大人無論首先要好好照顧自己，千祈唔好忽視，呢個都係一個好可怕嘅悲劇，小朋友就當然要好好照顧好佢，而家有好多個義工團體同心理專家都話會幫手，同埋我哋都要發揮互相幫助嘅精神，好好去照顧身邊去現場睇過（意外）嘅朋友。」

張繼聰一家四口日前去觀看MIRROR的頭場紅館演唱會。（鄺鈺瑩 攝）

張繼聰的女兒Kakaball是出了名的Anson Lo狂粉，他透露自己當晚得知MIRROR演唱會發生意外後，都有告知囡囡，不過卻不敢講太多：「我有口講（畀佢聽），但當然就唔畀佢接觸任何相啊片啊，點會畀佢睇啊？（囡囡心情如何？）佢梗係會覺得好慘啦！」