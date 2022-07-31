張繼聰事隔七年再開騷　不擔心MIRROR事故重演：正常都會小心啲做

張繼聰將於10月舉行《WELCOME TO ROUTE 37》個人演唱會，他今日（31日）出席記者會坦言事隔7年再開show既期待又興奮，不過沒有給自己太多壓力，因為自己依然將重心放在演員方面，歌唱事業則是「課外活動」，現階段最緊要享受：「對於我來講似係party多啲，又好似細細個去旅行嘅嗰種期待！」



張繼聰表示未太擔心自己演唱會的舞台搭建問題。（趙允琳 攝）

MIRROR的紅館演唱會於周四（28日）突然發生大熒幕倒下導致舞蹈員受傷的嚴重事故，談及演唱會的機關安全問題，張繼聰坦言因為今次將會以band show形式舉行，因此自己不太擔心：「發生咁巨大嘅悲劇之後，我相信每一個崗位嘅人正常都會小心啲去做嘢，我都好相信我嘅團隊。」另外，他亦表示現時未知道會由哪一間工程公司去負責搭建舞台。

張繼聰坦言現階段最緊要享受音樂。（趙允琳 攝）

政府早前呼籲歌手以簡單的場地佈置和以靜態形式表演，被問到會否因此受影響，張繼聰表示未太擔心：「我覺得呢一刻有演唱會，唔好話係咩形式嘅表演，經歷完呢件事佢哋心入面都會有創傷，就嚟開show嘅朋友都會自己去調整一啲嘢，就算係入場嘅觀眾，睇到舞台都可能個心有陰影，台上台下都一樣，所以睇騷一定要享受，如果有半分難受已經唔係一個好嘅演出。」

張繼聰拿出私伙愛車出來展覽。（趙允琳 攝）

除了忙於開演唱會之外，張繼聰近日亦成立主打復古風格的服裝品牌「Petrol Head」，近日舉行pop up store銷情理想，他坦言希望能夠以開實體店為目標，又表示可能會考慮出女裝和童裝：「可能會再發展一下，初初出啲tee，可能我老婆幫到手啦，着過一件幫我影咗張相，就有好多女士嚟買，我覺得呢種打扮可以好中性，好多女士着vintage都着得超型，我成日都畀我老婆睇，你睇下人哋着得幾型，所以（女士）唔一定永遠都要好girlish，五六十年代嘅打扮都可以好stylish好有型！」

張繼聰近日亦成立主打復古風格的服裝品牌「Petrol Head」。（Instagram：@petrolhead_motor）