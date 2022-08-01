張敬軒否認包酒店房予MIRROR避靜　組臨時義工團：盡是team work

7月28日晚，MIRROR舉行第4場紅館演唱會時發生嚴重意外，表演時突然跌下4米乘4米巨型屏幕，重擊2名舞蹈員震驚各界。事後大家除了關心傷者，亦對台前幕後情緒表示擔心。張敬軒馬上伸出援手與MIRROR成員陳卓賢（Ian），聘請專業顧問團為相關演職員提供心理輔導，更傳出軒仔自資80萬，在五星級酒店留了20間房間，給MIRROR和一眾舞者作為休息的地方。對於種種傳言四起，軒仔於8月1日凌晨發文澄清。



軒仔一直疼鍚MIRROR，曾邀幾位成員擔任個唱嘉賓，不少是次MIRROR演唱會台前幕後亦是軒仔的多年拍檔好友。事發後軒仔馬上出手：「行業之內發生重大事故，無論身處任何崗位，提供能力所及之協助本來就是份內之事。」但由於近日流言四起，更指他自資80萬包酒店房予成員休息，為免引起誤會軒仔發文澄清。

MIRROR紅館演唱會因為於7月28日發生重大事故，及後，MIRROR經理人公司MakerVille宣布取消餘下所有演唱會場次。（資料圖片）

事發後軒仔指主辦單位已展開善後工作：「翌日我和演唱會舞蹈統籌僅協助主辦單位代為安排其他場地需要和配套，並組織臨時義工團隊（由行業內資深幕後人員、以及Mirror成員代表組成）支援交通及人力資源方面的需要，隨後聯絡專業輔導顧問義工團隊向各位演職員無償提供心理輔導和情緒支援。過程當中一切盡是team work。其餘任何消息，若非上述所列，均不屬實。」

其中一名傷者張梓峯為張敬軒演唱會擔任舞者。（IG圖片）

軒仔重申各項善後工作已進行中，各個表演單位要面臨漫長的身體、情緒康復及自我調整的旅程：「希望各界朋友給傷者及各受影響人士予更多空間，令他們在這段艱難的時候可以得到最大程度的壓力排解和舒緩。希望大家把熱切的關心和慰問化為內心的祝福和祈禱，讓他們毫無掛慮地得到治療和康復。」

事發後張敬軒馬上聯絡主辦單位，為台前幕後作支援。（IG：@hinscheung）

張敬軒發文澄清各種傳言。（IG：@hinscheung）

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