TVB又流失一名女主持　梁凱晴效力五年宣布正式離巢：我自由啦

現年25歲的無綫J2台旅遊節目長駐台灣做主持梁凱晴 （Nina），樣靚身材正的Nina經常在IG發布性感照片，大派福利給網友，她亦被網民封為「旅遊女神」。

Nina樣靚身材正。(梁凱晴IG)

踏入8月的第一天，Nina便有重要事跟網友宣布，她在IG貼了一輯穿上粉紅色比基尼泳裝，並打了一段千字文，正式宣布離開TVB，以及IG粉絲人數終於破九萬。Nina加入TVB這個大家庭五年，笑言經歷了各種情緒：「各種開心、感動、期待、興奮 、傷心 、害怕 、無奈、廢到笑 、辛苦到崩潰 、嚇到暈眩，這一秒覺得時間過得真的很快。當初還在念大學20歲凱晴就這樣進到完全未知的領域，拍了各種節目，去了很多不同的國家跟地方，也體驗了很多為了拍節目才會做的事情，這些回憶對我來說真的很珍貴，也很感謝TVB跟大家給我這個機會。」

Nina表示將來依然會繼續在娛樂圈打滾，不論是拍電影、節目和YouTube也會繼續接觸，最後非常感謝一直支持她的粉絲：「謝謝你們一直都在，那就請大家繼續多多指教啦。五年前送給自己的生日禮物，很多粉粉都在問好像這一年在J2都看不到我的新節目今天終於回答大家，以後YouTube 可以各種拍跟寫各種資訊給大家了。然後預計年底回一趟香港嘿嘿，我自由啦啦啦啦啦 👉🏻照片太難選只好全丟啦。」