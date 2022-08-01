黃妍提供良方抒解痛楚　鼓勵面對負面情緒：唔好鑽牛角尖

唱作女歌手黃妍（Cath）借新歌〈世界以痛吻我而我歌唱〉而舉辦《Pain Outside the Boxes》新歌宣傳活動，經過個多月來的巡展，在過去的周末終完成最後一站，Cath特別現身為樂迷獻唱，為活動畫上句號外，亦為近日的負面情緒提供面對痛楚的良方，以排解心中鬱結。

Cath亦為近日的負面情緒提供面對痛楚的良方，以排解心中鬱結。

歷時個多月的《Pain Outside the Boxes》巡展於周末完結，Cath特別在最後一天現身最後一站，並帶同結他為樂迷獻唱了〈Little People〉、〈世界以痛吻我而我歌唱〉及〈至少有歌〉三首作品，Cath表示已很久未有跟樂迷聚會，說：「對上一次面對面獻唱俾歌迷聽已經係上年嘅事，即使年頭辦《無睡意Love Live》都只不過係網上直播音樂會，好似今次咁樣聚會形式，真係好耐冇試過。」

除了唱歌，Cath亦按活動主題分享了如何面對傷痛，Cath道：「〈世界以痛吻我而我歌唱〉呢隻歌係想講呢個世界會不斷俾唔同嘅痛同挑戰我哋，係好難過嘅，但我哋要搵啲方法同痛共存，所以先有百子櫃呢個活動，我每一站都List Out（例舉）咗12種唔同嘅痛，當遇到嗰啲痛嘅時候可以有乜嘢方法面對。可能唔係第一下就可以解決到個問題，反而係照顧咗自己嘅心靈健康先，去同痛楚共存，等自己冇咁唔舒服，然後再解決問題。」別以為Cath提供的方法都是天方夜譚，但其實人人都做得到。Cath分享道：「裡面有好多良方卡，例如會叫大家去游水、大嗌、剁豬肉⋯⋯好多無聊嘅嘢，主要係俾大家一個思路跳出去，唔好鑽牛角尖。」

Cath也希望這些小小的良方能幫到大家。

近日負面情緒籠罩四周，Cath也希望這些小小的良方能幫到大家之餘，也能為大家找到釋放的出口，她說：「知道最近好多人心情都唔係咁好，大家要照顧自己嘅心靈健康，有唔開心唔舒服，要講出口，要搵方法抒緩，所以我就同有抽卡嘅朋友仔講，咁多站佢哋抽咗好多卡，當唔知用乜嘢方法處理到嘅時候，我啲良方卡，內容雖然好無聊，但都可以令自己跳出去，等思路清晰一啲。」

其實在眾多的良方中，Cath自己大都做過，唯獨游水不會做，因為她不諳水性，但她都有將游水列為良方之一，這全因填詞人周耀輝跟他分享過的一席話，她說：「上年同周耀輝老師食飯，佢同我講話嗰輪朝朝都有游水，尤其疫情期間更加需要游水，因為疫情期間衛生問題，少咗好多擁抱，例如握手、身體接觸少咗好多，但游水因為水壓同埋游水嘅時候，啲水會不斷湧過嚟，就會感受到被擁抱被撫摸嘅感覺，係會好舒服同安慰，所以佢好建議大家游多啲水，所以準備良方卡時，就好快閃過咗呢個處理痛楚嘅方法，放咗喺裡面。」

Cath近日已密鑼緊鼓準備《Cath x per se：詩的吶喊音樂會》。

忙過歌曲宣傳後，Cath近日已密鑼緊鼓準備《Cath x per se：詩的吶喊音樂會》，她透露準備狀況道：「係十分期待嘅！都緊張㗎！最近已經密集式綵排緊，同埋想唱好啲，所以都瘋狂練習，但與此同時都好小心保護自己聲帶，務求唱出最佳水準！」Cath表示，為了這次音樂會，更準備了小禮物送給樂迷，至於是甚麼，就要留意她的IG及Facebook了！