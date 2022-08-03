甄子丹新戲講明女主角要純天然 前TVB女星離巢後即成電影女一

王君馨（Grace）去年離巢外闖，長駐內地發展，參加錄製跳舞真人騷《了不起舞社》，又不時分享生活點滴，近日他透露到了在橫店準備開工，之後在IG自拍照上tag了甄子丹，卻一直未有講到拍攝詳情，但其實她穿著的T恤，印有《天龍八部之喬峰傳》的海報，跟甄子丹早前表示要到橫店拍戲不謀而合。

王君馨近日到橫店，拍攝甄子丹的《天龍八部之喬峰傳》。（微博圖片）

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宇宙最強的甄子丹早於5月宣布，將會拍攝王晶的2億元鉅製《天龍八部之喬峰傳》，由他飾演男主角喬峰，但女主角阿朱人選一直未能落實，皆因甄子丹跟王晶講明不要「假面人」，反而會著眼於女演員的演技及氣質，換言之內地「人工美女」未能跟甄子丹合作。雖然甄子丹表示可以全國海選女主角，但其實他心目中早已有人選，就是好友王君馨。

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近日王君馨Po出在內地橫店的照片，並留言「演員王君馨來報到」，而她在IG更tag上了甄子丹的IG帳號，原來王君馨早於2個月前，片商已跟她接洽拍攝電影，雖然王君馨一直未有透露演出作品，但她卻穿上了印有《喬峰傳》海報的T恤，而她亦確實具備了甄子丹所講的「有演技、有氣質」的條件。其實王君馨早於拍攝《城寨英雄》及《鐵拳英雄》時，已經在拳腳功夫上下苦功，而錄製內地跳舞真人騷《了不起舞社》，又累積了一班內地粉絲，現時天時地利人和齊備，相信若然由她演出《喬峰傳》女主角阿朱，肯定可以跟甄子丹擦出不少火花。

甄子丹的2億元鉅製《天龍八部之喬峰傳》。（資料圖片）