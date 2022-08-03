MIRROR演唱會｜So Ching更新IG置頂二人共舞片　行動支持男友阿Mo

MIRROR第4場紅館演唱會發生嚴重意外，表演時突然跌下4米乘4米巨型屏幕，重擊2名舞蹈員震驚各界。正在螢幕下跳舞的李啟言（阿Mo）首當其衝身受重傷，正於伊利沙伯醫院深切治療部留醫。COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）IG終有更新，堅定支持男友令人感動。



阿MＯ李啟言與COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）拍拖多時，一直高調曬愛。（IG@momo.lky）

事發後So Ching馬上趕到醫院守候，外界亦相當關注其情緒，相隔數So Ching更新IG，雖未有發佈新貼文，但將阿Mo帳號加到個人資料欄寫上「🇭🇰💛 @momo.lky」，又將2條二人共舞片段，以及一張合照置頂，置頂的合照於今年1月上載，caption寫上：「呢一年有好多改變，多謝所有我愛既人同愛我既人💜 令我可以繼續走落去。」以行動表示支持男友的決心。

COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）更新IG，將男友阿MＯ李啟言帳號加到個人資料欄，並將3篇二人帖文置頂。（IG：@soching_nat）

阿mo與So Ching本同為舞蹈員，二人不時於Instagram分享合照放閃，由於兩人熱愛跳舞，更會拍攝情侶舞蹈影片，看來非常登對和恩愛。二人先後參加《全民造星》比賽，阿Mo在第一屆55強止步後繼續舞蹈員工作，至So Ching在參與《全民造星4》首輪比賽時，阿Mo亦為其編舞，行動上支持女友參賽。而在總決賽當晚更化身伴舞同台演出，並過後在IG稱讚：「最鍾愛從容不逼(迫)的態度，然後聲音真的超出預期地好聽，已被招粉。」