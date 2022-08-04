MIRROR演唱會｜舞者張梓峯擦損定壓傷？　呂校長與魯庭暉說法不一

MIRROR紅館演唱會於上周四（28/7）發生慘劇，一塊巨型屏幕突然從高處墜落，導致兩名舞者受傷送院，舞者李啟言（阿Mo）現時仍然在伊利沙伯醫院深切治療留醫，而另一位舞者張梓峯（阿峯），據醫院管理局周五（29/7）發表聲明指，已於下午在家人陪同下出院。不過，教育界KOL呂詩慧（呂校長）昨日（2/8）在阿峯家人的同意下披露現時的傷勢，內容與MakerVille行政總裁魯庭暉的發言疑有出入。

MIRROR演唱會｜呂校長代阿峯家人講解情況 出院要日日做物理治療

《夠薑子 呂校長 l 貓貓校監 l》的呂校長。(fb圖片)

教育界KOL呂校長昨日（2/8）在Facebook專頁「夠薑子呂校長｜貓貓校監」上載影片講述阿峯的傷勢，指出他並不是外界指的「輕傷出院」，而是「轉院繼續留醫」，之後表示：「當時LED壓落嚟先拍到阿峯嘅頭，然後再壓落嚟，壓到嚴重啲就係盆骨，亦都壓傷咗大髀，內外側都壓到，好應，連腳趾都爆咗啦，手指當然都有受傷啦，所以身體其他部分就會有傷。因為冚到個頭，所以要照下個腦，醫生知道一定有手尾，要做復康計劃，阿峯當晚在醫院要做很多個測試，還有因為壓下來時打到了頭，所以要照一下腦，未來還要做很長期的復康。」

魯庭暉當時向記者交代情況。（胡凱欣攝）

MakerVille行政總裁魯庭暉（魯生）在意外發生後，即上周五（29/7）約凌晨時分趕到醫院，隨後魯生就向記者表示，指阿峯屬輕傷：「我哋盡我哋全力幫傷者家人同傷者，我哋同家屬有溝通，得到同意有最新Update，阿峯係輕傷，少少擦損咗，拉傷肌肉，醫生建議留院觀察，如果冇大礙可出院，而阿Mo喺ICU，清醒，佢可以同醫生溝通，要再做一系列檢查。」二人明顯對阿峯傷勢的說辭各有不同。

《香港01》記者曾經聯絡呂校長查詢，惟對方未就兩人說法差別作任何回應，因此未能清楚阿峯之傷勢，是否在魯庭暉向記者更新情況後惡化，或者是因為其他原因令兩者說法不一。

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