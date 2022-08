徐淑敏化身侍應為細女慶祝生日　8歲黃心誼倒模爸爸黃浩極搶眼

現年37歲的徐菁遙(Suki,原名徐淑敏),2006年參選香港小姐而入行,雖然最後三甲不入,但依然憑着甜美樣貌深受觀眾喜愛,直至2009年她與黃浩拍拖之後閃婚,誕下三名女兒後就淡出幕前,但仍然不時會在社交平台上分享日常生活。徐淑敏前日(2/8)為細女黃心誼(Isabella)慶祝8歲生日並在Instagram上載數張照片,當中見到背景以咖啡店作為生日派對主題,Suki穿上白色襯衫及深綠色的圍裙,化身侍應為囡囡慶祝生日,皮膚白嫩,看上去不像三女之母,少女感滿滿!而壽星女Isabella同樣矚目,其外貌和爸爸黃浩如餅印一樣。

Suki keep得好好!(IG/@sukichui_wee)

帖文中Suki寫道:「My baby is turning 8! Babi & mami will always love you! May you always have that shining smile like today! Preparing my daughters’ birthday parties is getting more and more challenging. What is the next theme? (我嘅寶貝8歲啦! 爸爸媽媽永遠愛你! 願你永遠擁好似今天一樣有燦爛嘅笑容! 準備囡囡嘅生日派對變得愈來愈有挑戰性。 唔知下個主題係咩呢?)」。

