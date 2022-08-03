張繼聰自爆剛識謝安琪時見家長　因外表太曳︰外母問我係咪黑社會

藝人張繼聰早前到商台節目《口水多過浪花》做嘉賓，接受鄭裕玲（Do姐）的訪問。Do姐表示見到張繼聰的大仔張瞻（James）時，驚覺他已長得好高，更不認得他！Do姐說︰「初頭見到你個女打招呼，又見到你、你太太啦，仲有一個好高嘅人喺度，唔知係你朋友定邊個，然後你臨行嗰時同我講係你個仔。」張瞻已長得比媽媽謝安琪（Kay）高，但比爸爸矮一點。



張繼聰接受Do姐的訪問。（IG@do_do_cheng）

講起15歲的囝囝張瞻，張繼聰直言︰「我自己都習慣唔到，因為呢一兩年呢，飆高啦，佢COVID之前呢，都仲係細路仔嚟嘅，仲係好瘦嘅。COVID就喺屋企，又冇得返學，睇住佢肥，食到肥仔咁，呢一年開始我就帶佢跑步，帶佢做Gym，迫佢、鼓勵佢，睇住佢呢個暑假開始變聲，開始愈嚟愈高，高過媽咪，可以着我啲衫，着我啲鞋。」他又說︰「我而家好唔慣，屋企會有把男人聲喺度講嘢，但係講啲嘢好幼稚嘅，講埋啲細路仔嘢。」非常搞笑。Do姐又問︰「會唔會覺得時間過得好快，自己都老啦？」張繼聰即認︰「會啊！」Do姐再解釋︰「點解會察覺老呢？我冇仔女，所以我而家都少女心㗎，因為我冇嘢見到啊嘛，淨係我咋嘛，我咪就係咁樣囉！」

張繼聰和謝安琪一家四口。（IG@louischeung2013）

Do姐又大讚張繼聰從小到大都是一個很disciplined（遵守紀律）的人，張繼聰亦感到認同，表示自己從來都沒有壞過，連飲酒也不會，Do姐笑言︰「你好似又煙又酒，出嚟蒲好耐，不過而家收心養性嗰啲。」而張繼聰亦自知自己的外表「好古惑」，他自爆︰「我識我老婆嗰時，我外母直情問我係咪黑社會啊，我都唔明點解會跳到咁遠！」

張繼聰一家人的相片：