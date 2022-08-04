52歲王菲與王家衛相隔18年再合作　狀態引網友熱議：怎麼突然老了

52歲王菲近年鮮有公開露面，多年來都沒有更新過社交平台，非常低調。



日前，內地狗仔「攝影劉大錘」曝光了王菲新動向，畫面中的她依然留著一頭短髮，身穿白色抹胸長裙，雙手側平舉練習走位，不時皺眉，面露難色，似乎在保持平衡，連續走了多次之後，王菲表情有些焦慮，而另一邊的王家衛則坐在座椅上大笑，兩者反差極大，畫面有趣。

王菲與王家衛曾合作過三次，前兩次分別是1994年的電影《重慶森林》和2004年的電影《2046》，對上一次則是王菲巡迴演唱會上《彼岸花》舞台的呈現。今次是兩人相隔18年再度聚首，由畫面來看，應該是拍攝廣告，但很多粉絲都盼望是王菲的新專輯或者MV，甚至是電影。

點擊下圖重溫《重慶森林》劇照：

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然而，對於王菲久未露面，不少網友對她的狀態都有些驚訝，有人留言道：「王菲怎麼突然就老了，這還是王菲嗎」、「老態盡顯，歲月不饒人啊」，也有網友認為她在這個年紀已經保養得不錯「她好像有五十了，還是五十多了，生倆孩子，還能保持這樣已經不錯啦」等。其實王菲即將在8月8日年滿53歲，從視頻中不難看出她皮膚依然光滑白皙，面部瘦削，只是手臂比起之前略微圓潤了些，狀態非常自然。