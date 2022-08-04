有個閨密叫祖藍｜胡杏兒爆陳豪偷時間神技　曾比特驚喜現身唱歌仔

由王祖藍擔任主持、一連八集的全新綜藝節目《有個閨密叫祖藍》第二集嘉賓是已升呢三子之母的胡杏兒。原來祖藍與杏兒相識了足足十八年，祖藍更憶述指當年在無綫主持兒童節目時，杏兒已是當家花旦。

這集兩位主持及嘉賓繼續忙到不得了，應付連串閨密任務之餘，更要不斷被考記性及應變能力，事發場景則分別為卡拉ok及祖藍廚房。今集客串嘉賓亦是甚有份量，繼上集王太李亞男後，今集有祖藍大囡Gabby姐佻皮現身，展現如何自信地答錯問題及B吼功。另一位嘉賓則是祖藍及製作組專誠邀約出來，為杏兒送上驚喜的曾比特（Mike）。

杏兒見到Mike驚喜現身後嘅反應真係好驚喜。

難得杏兒近期最愛Mike大駕光臨，出場形式及肩負任務自然亦要特別過人。首先Mike與祖藍以一招移形換影失驚無神殺入杏兒視線範圍，令杏兒尖叫不已兼手舞足蹈。之後三人大玩《閨密不息》，對戰雙方為杏兒及Mike，二人唱歌仔之餘更會「神還原」節目中經典場面。另外在「絕『密』檔案」挑戰中，祖藍及杏兒須分別背出自己首張個人大碟中所有歌曲歌名；由於年代有點久遠，二人經常「個答案只蹹到口唇邊」，要勞煩Mike多番提水。最令人意外的是祖藍與杏兒曾共同擁有冠軍派台歌，節目更會曝光二人當年Pure樣。貪玩的二人又因一時好奇在卡拉ok歌單中鬥多版面，相當小學雞。

杏兒全程忍笑忍得好辛苦。

唱完歌仔，二人移師「祖藍廚房」玩煮飯仔，杏兒更炮製拿手派對美食—港式碗仔翅。二人邊食邊玩「Truth or Dare」，應付製作組的一連串刁鑽問題，包括：「最驚收到邊個TVB藝人電話」、「最差一次接吻戲」及「自己最唔滿意一套劇集」等，期間杏兒還無意間大爆陳豪不為人知的偷時間休息絕技。