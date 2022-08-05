So Ching有情有義陪伴重傷阿Mo　「絕種好女友」曾是姜濤御用舞者

MIRROR紅館演唱會上周四（28/7）發生慘劇，一塊巨型屏幕突然從高處墜落，導致兩名舞者受傷送院，其中一人是女團COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）男友李啟言（阿Mo），現時仍然在伊利沙伯醫院深切治療留醫，情況危殆。事件發生後，So Ching立即到醫院了解男友情況，並一直在對方身邊給予支持，阿Mo父親李盛林牧師發代禱事項時亦有提及So Ching付出：「他（阿Mo）的女朋友陪着他，除了神以外，她成為他極大的支持。」令不少「領粉」和「師弟師妹」（So Ching粉絲專稱）感到心痛，亦有大讚她是「絕種好女友」。

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現年26歲的So Ching曾就讀慈雲山區內傳統女名校德愛中學，當時已開始學習中國舞和爵士舞，更在校際舞蹈比賽中奪得優等獎，畢業於香港專上學院（HKCC）後更正式成為了一名舞蹈導師和舞蹈員，每星期至少有四天開班教跳舞，其餘時間則接下不少當紅藝人的伴舞工作，她曾經參與《 ILUB C ALL MOMENT 演唱會》、《C AllStar 集合吧! 演唱會2021》、《2020年叱咤樂壇流行榜度頒獎典禮》等演唱會，累積了大量演出經驗。參加《全民造星IV》前，So Ching已經是姜濤的御用Dancer，曾於《Master Class》MV亮相。

So Ching（左下）正式出道前是姜濤的御用舞蹈員。（Instagram/@soching_nat）

So Ching（右下）正式出道前是姜濤的御用舞蹈員。（Instagram/@soching_nat）

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《全民造星IV》期間，So Ching先後以長椅舞蹈，以及與Marf（邱彥筒）、CK（黃斯琪）和Win Win（楊安妮）的《天黑請閉眼》等表演技驚四座，成為了大熱之一，而她在總決賽中亦表現亮眼，當時她演繹由IU的歌曲《Coin》改編而成的廣東話版《Coin》，最終星級評判團評分獲12分（排名第九），觀眾投票評分獲16分（排名第五），以總分28分的成績獲得總排名第六名。1月12日，So Ching正式以COLLAR成員身份出道，雖然是舞蹈員出身，但她的歌藝亦備受肯定，先後獲多個節目邀請獻聲，更原定於本月21日與唱將隊友Winka（陳泳伽）齊齊出席音樂會，可是現時她仍未隨COLLAR復工，令活動會否舉行留下變數。

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