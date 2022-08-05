MIRROR演唱會｜阿峯老婆感謝各界關心　承諾與阿峯會好好加油

MIRROR演唱會在7月28日發生嚴重意外，場館高處的大電視突然跌落舞台，導致兩名舞蹈員受傷送院。隔日根據醫院管理局發表聲明表示，李啟言（阿Mo）情況嚴重仍然留醫，而張梓峯（阿峯）已於下午在家人陪同下出院，不過日前（2/8）「貓貓校監」的呂詩慧校長就在Facebook發帖文表示，阿峯並非「輕傷出院」。

呂校長在FB發表帖文。（Facebook/@夠薑子 呂校長 l 貓貓校監 l）

其後呂校長在社交平台上載了一段影片講述日前MIRROR演唱會其中一名傷者阿峯的近況，指阿峯並非「輕傷出院」而是轉到另一間醫院繼續就醫，因為當時的醫院家人不方便陪伴，所以便轉離原本的公立醫院。呂校長與阿峯的太太及哥哥商量完後決定以影片向大家講解一下阿峯情況，而且有提及到阿峯出院後亦因為受傷問題而需暫時搬到方便出入的地方暫住。講述阿峯現時的情況，而阿峯的太太亦有表示同意由呂校長發放相關訊息。

呂校長亦表示阿峯當時看不到LED塌下來，但阿峯因為看到傷到阿Mo所以想利用自己的力量來推開LED (fb圖片)

呂校長亦播放了阿峯太太的錄音，阿峯太太指：「當時個情況係個LED跌左落黎，跌落黎佢（阿峯）個位置本身睇唔到，如果有睇片係見到佢擰轉身打算行既時候就發現塊LED塌下來，然後佢想上前幫佢同事，咁所以你會見到有D相係佢推住塊LED，但都係塌左落嚟，因為太重。點解佢會係張相既比較角位？因為佢一邊推一邊借力。」

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今日（5/8）阿峯太太再於社交平台發聲，她首先感謝各界的祝福，再感激呂校長支援他們，並表示她與阿峯會好好加油。