鄧兆尊大爆ViuTV內部管理有問題　開工拍攝進程極慢不如TVB

YouTube Channel「田祖豪3寶」由曾志豪、陳寶玲（貴花田）擔任主持，昨日（4/8）邀請到早年離開無綫（TVB）回歸自由身的鄧兆尊作節目嘉賓，曾經擔任過ViuTV和香港開電視的節目嘉賓的他，分享各個電視台內的待遇。當中開設在「兆尊娛樂圈Q&A」好讓網民向他做出提問。

鄧兆尊先是分享對於TVB不再公開收視的看法，他認為電視台之間的高層是互相討論過這件事：「以我咁多年經驗大家應該都冇嘢嘅，我相信幕後高層傾過偈，有啲嘢互動緊，但係表面上就唔方便講，係良性競爭，好事嚟㗎。我都等睇MIRROR上《獎門人》。」不過當曾志豪問到：「點解要唔公布收視，係咪因為失勢？外面好多人都係咁諗。」鄧兆尊就回應：「獎門人（曾志偉）親自出馬呀嘛，好就話啫，萬一追唔返以前收視又唔會開心，係咪先。但要想追以前收視真係好難……以前真係好爆、好犀利。唔方便輸畀啲細嘅小朋友，係咪先？」

鄧兆尊大爆電視台之間的內部管理。（「田豪祖3寶」截圖）

鄧兆尊經常在不同電視台亮相，十分了解各電視台內部運作，而他亦有在節目中大爆不同電視台的分別，當中更指出ViuTV的內部溝通有問題：「大台始終幾唔好都好，內部管理真好好，我之前返TVB拍修哥（胡楓）大壽個節目，5、6部攝影記一齊去拍，啲嘢好快！但另一個台（ViuTV）我去拍嘢，導演同收音師講：『個咪唔係好得，換過佢！』，點知個收音師話『咁我入倉攞！』，點知個導演話『咁唔好啦』，好多嘢都好慢。同埋我從來都未試過去一個電視台做嘢，可能佢哋約你幾點，例如約我六點去到，點知一去到就話『大家要放飯，你坐陣先啦』，我坐兩個鐘頭等，冇所謂，不過佢內部溝通好有問題，管理層要做下嘢！」

鄧兆尊早年離開TVB回歸自由身。（影片截圖）

上述情況令主持人貴花田非常震驚，更直言：「冇可能要個Guest（嘉賓）等你兩粒鐘。」不過，兆尊認為這個情況比起TVB、ViuTV以外的另一間電視台之辦事手法，已經算是小事：「以我過往經驗，做完嘢正常就會畀張單你簽就出糧，我未試過係我去某一個台，我唔講邊間啦，佢問我拎Invoice（收據），佢話『幫你再遞上會計部，30至60日就會畀錢你』（即係唔係即時有糧出，而係要等一陣？以前係咪好少見？）我係從未見過。拖一、兩個月，仲要係好少錢，少到出街就會用咗嘅錢。我去拍係因為幫朋友，錢銀真係唔係大問題，你講好咗就咩都得，希望佢做好啲，唔好令人覺得委屈，就算係幕後都係咁講，有咩可能收音仲惡過個導演呀。」

鄧兆尊不但曾經擔任過ViuTV和香港開電視的節目嘉賓，亦曾經作客亞洲心動娛樂（AMM）節目。（影片截圖）

不過，這些離譜的事件又怎麼只有一、兩件，鄧兆尊就分享一件更加誇張的事：「過年時間有一個台搵我，話想我新年帶歡樂畀大家『想你突擊去幾間食肆派利市畀食客』，呢個唔係問題，不過利市係我出。仲要係請埋啲人食飯，當開工飯，三圍人啦。不過佢（PA，助理編導）又話『我都係問下姐，你可以唔應承我』。」

曾志豪和貴花田聞言後表示事件極離譜，曾志豪又笑言：「你出鼓油，你出雞。」由於事件很過分，於是鄧兆尊就回應希望可以邀請記者到場拍攝：「冇問題，但係我叫埋記者嚟，你唔介意呀嘛？你個台做啲嘢咁先進，真係要畀其他電視台認識仿傚一下，呢樣嘢係賺到錢，又慳到好多點，之後佢就唔理我。」

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