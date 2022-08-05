Anson Lo意外後首發文答謝粉絲　為傷者集氣：每天期盼着奇蹟岀現

MIRROR的第四場紅館演唱會發生嚴重事故，兩名受傷舞蹈員仍然留醫，當中李啟言（阿Mo）先後接受兩次手術，目前在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況危殆。意外發生後，當時在台上演出的盧瀚霆（Anson Lo）被網民直斥未有理會台上情況繼續唱，各種的指責再加上與阿Mo是相識多年的好兄弟，粉絲都非常擔心Anson Lo的情緒。



時隔一星期，Anson Lo終在今日（5/8）在IG上載背影照，並發文答謝各位的支持。（IG/ @ansonlht）

時隔一星期，Anson Lo終在今日（5/8）於IG上載背影照，並發文答謝各位的支持和守候。他寫着：「各位對不起，讓您們擔心了一整個星期。每天我都在嘗試冷靜、沉澱。此刻沒有什麼比起阿Mo、阿峯、Zisac和其他Dancer朋友們所處的逆境來得重要，每一日依然期盼着奇蹟會岀現。好想和您們說一聲，謝謝，謝謝您們仍然守候着我們。希望大家繼續集氣去支持和陪伴每一位受傷的舞者，這是最重要最重要的事情。為了您們，為了台上每一位表演者，我一定會勇敢嘗試走岀來的。」不少神徒終於放下心頭大石，留言表示：「等你！」、「Take Care」。

Fans非常擔心Anson Lo的情緒。（IG/ @ansonlht）

同場加映

獨家 |MIRROR演唱會後12子首現身 Ian姜濤Anson lo神情嚴肅離去