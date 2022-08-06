金剛自爆遭台灣女友劈腿家中驚現猛男　被綠畫面太衝擊即怒提分手

現年41歲的台灣藝人李信樵（金剛）於2020年8月與台灣藝人黃瑜嫻（小嫻）公開戀情，兩人不時公開放閃又一起經營美食生意，直至今年5月兩人在直播中宣佈他們其實已經分手一個月，因彼此性格不合而結束一年半多的戀情。回復單身的金剛最近在台灣綜藝節目《小姐不熙娣》談起過往情傷，自爆有次本來想給女友驚喜，豈料他回到兩人的愛巢卻看到一名猛男坐在客廳中，顯然是被劈腿出軌了。

金剛與小嫻在直播中宣佈二人已經分手一個多月 (fb@小嫻 （黃瑜嫻）)

金剛指他當時仍在香港工作，但為了想給女友驚喜就悄悄回台灣，還事先託朋友幫忙打聽女友行程，確認女友當晚要出門看電影，他才滿懷興奮地回家。誰知當他到家門口就發覺不對勁，因見到家中的燈是亮的，當他一進門就看到沙發上坐了一名猛男，雙方對視了一眼，金剛便問道：「她呢？」聽到女友在房間後，他便走過去找女友。

金剛自爆被出軌經過。（YouTube截圖）

金剛表示女友當時穿著吊帶背心和熱褲，坐在床邊看雜誌，女友淡淡地問他：「你怎麼回來了」，金剛即生氣地說：「這我家欸！我不能回來嗎？」沒想到他女友竟問他：「你有跟我朋友打招呼嗎？」金剛即時破口大罵道：「這是我家！我幹嘛要跟他打招呼？妳有問題嗎？」他一怒之下出門離開，後來過了10分鐘才看到那名猛男離開他的家。

金剛事後追問女友得知女友與猛男在夜店認識，女友解釋是因為對方想把買了很多吞拿魚罐頭拿給她，但金剛接受不了這樣的理由，表示：「我買不起罐頭給妳吃嗎？妳為什麼要吃人家的鮪魚罐頭？」最終決定忍痛提分手。他又謂：「聽說後來他們有在一起。」

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