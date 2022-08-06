港姐2022｜3號陳瑞菱原來是抗病勇士　胸前有一呎長疤痕

《2022香港小姐競選》準決賽暫定於9月4日舉行，20位入圍佳麗人選已定，當中3號陳瑞菱Reina除了是學霸，原來更是生命鬥士，身上留有一呎長疤痕﹗

20位港姐佳麗合照。（梁碧玲攝）

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於倫敦經濟學院完成管理學碩士一級榮譽畢業，現年25歲的Reina，笑容燦爛擁一身健康膚色，IG亦有不少身穿泳衣或貼身露腰裝束照片，但在一些露腰照片，她身上驚現一道由肚皮正中至胸前長達一呎的疤痕。據知Reina在英國讀書時，發現生了一個21厘米的巨型脂肪腫瘤，動手術移除腫瘤後留下長長疤痕。

Reina笑言當初讀書真的很辛苦，但不認為自己是在場佳麗中的學霸。（陳順禎攝）

Reina病癒後繼續穿瑜伽服，毫不掩飾身上疤痕，她曾在IG留言：「我花了一段時間，才開始接受這個傷疤作為我現在的一部分，以及今年發生了多少戲劇性的事件。有時看到這個外表會在多大程度上影響你對內在自我的感知，這真是太瘋狂了，儘管我們可以看到它是多麼脆弱。這是許多來之不易的教訓，但所有這些經驗將跟隨我進入我生命的新篇章，教會我勇敢和感恩地球上的每一天。」由於港姐面試時已需穿泳衣見評批，故TVB早已知疤痕一事繼續讓Reina入圍。

Reina陳瑞菱因病令身上留下一呎長疤痕，卻從不遮掩勇於示人。（IG：@reina.suichan）