李克勤積極北上身家暴增　與盧淑儀共持逾2.3億物業出入上流圈

李克勤近年積極北上參加音樂綜藝節目，包括《蒙面歌王》、《我是歌手》及《我們的歌》、《聲生不息》等等，最近更在新一季的《中國好聲音》中擔任導師，可謂賺到盆滿缽滿，據知李克勤至少持有兩億物業，老婆前港姐冠軍盧淑儀去年更瞞住他以2583.9萬元購入香港仔黃竹坑站晉環豪宅，更不時出入上流闊太聚會，可見財力十分驚人！

李克勤財力驚人！（微博@李克勤）

李克勤與盧淑儀結婚多年恩愛如昔。(網上圖片)

李克勤是圈中出名的愛妻號，婚前已將名下物業加上盧淑儀的名字，給予她足夠的安全感，據傳兩人婚後物業越來越多，總市值逾2.3億港元，全部由夫妻共同持有，包括：壽臣山道西曉穎花園複式連天台約8000萬、西貢清水灣銀巒路龍湖別墅約8000萬、西半山干德道明珠台低層單位約4000萬、黃竹坑道甄沾記大廈約1200萬。

李克勤兩名兒子就讀於香港加拿大國際學校。（盧淑儀ig）

而去年，盧淑儀更以個人名義以2,583.9萬元購入晉環，對此李克勤出席活動時自爆看過報道才得悉老婆買樓︰「佢（盧淑儀）趁我做《聲夢傳奇》時略略提過，我無太在意。直到我睇到報道再問佢時，佢就話我『你識咩吖』、『多事』。（佢用私己錢買？）唔知，我都一頭霧水。（自住定投資？）等我返去問下佢先。」

富貴夫婦。（盧淑儀ig）

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