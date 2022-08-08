重新出發｜陳芷尤到新加坡探望　許紹雄自爆30年前已成永久居民

香港開電視推出55集全新旅遊節目《重新出發》，雲集一眾索女主持包括張沛樂（沙律）、陳約臨、劉芷希、陳芷尤等分別走訪港人旅遊熱點。陳芷尤接棒帶觀眾到新加坡，看看當地疫後變遷之餘，亦跟兩位移居新加坡的演員：許紹雄及溫家偉相聚，期間陳芷尤更到許紹雄（Benz雄）女兒許惠菁（Charmaine）打理的港式茶餐廳學沖奶茶。

重新出發｜沙律張沛樂十套泳衣上陣 陳芷尤地頭蟲走訪老家新加坡

陳芷尤在《重新出發》中大騷身材。

節目中，主持陳芷尤指若要找Benz雄打卡，就要去他女兒主理的港式茶餐廳。許紹雄在新加坡最常去的地方，除了屋企外，便是到女兒的餐廳打躉，生活相當簡單。原來許紹雄早在三十年前已是新加坡永久居民：「其實新加坡好難成為永久居民，以前要啲專業人才先可以，原來我都係專業人才。」

陳芷尤指若要找Benz雄許紹雄打卡，就要去他女兒主理的港式茶餐廳。許紹雄在新加坡最常去的地方，除了屋企外，便是到女兒的餐廳打躉，生活相當簡單。

即睇Benz雄茶餐廳招牌菜：

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對於被形容為店舖「生招牌」，許紹雄幽默表示：「初初我都以為係，但原來唔係！有啲客人返轉頭，以為搵我啦，原來係食通心粉、餐蛋麵！」陳芷尤更向Charmaine學習沖奶茶予許紹雄品嚐，期間許紹雄乘機招攬陳芷尤幫手沖奶茶：「你而家係咪唔算好忙？如果OK的話，不如嚟呢度沖奶茶，反正好難請人，有個靚女喺度沖奶茶，一定好好生意！」

陳芷尤在《重新出發》中與移居新加坡的溫家偉相聚。

除了許紹雄外，陳芷尤還與在新加坡發展演藝事業的溫家偉（大隻仔）相聚。溫家偉依舊身材健碩，而留了鬚的他更「佬」味十足。期間二人更大玩發洩壓力的遊戲，先後玩擲斧頭及打玻璃；外表斯文的陳芷尤，玩這類「暴力」遊戲時表現投入，絕對巾幗不讓鬚眉。