楊思琦懶理路人投入拍片唱歌跳舞　因走音歌喉被封「女版陶大宇」

剛剛過了44歲生日的楊思琦在抖音社交平台相當活躍，早前她上載了多條片段邀請粉絲參加她在廣州舉辦的生日會。而日前，熱衷於拍唱歌片的楊思琦又再出動，上載了一段Cover林志美的歌曲《初戀》的片段，今次不只是唱歌，更大跳勁舞，不過再次引來負評。



楊思琦拍片又唱歌又跳舞。（抖音截圖）

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片段中，楊思琦依然有靚樣，不過歌唱技巧仍然有待改善，每一粒音都瀕臨走音邊緣，而且嚴重跟不上節奏，加上甚有年代感的舞步，感覺尷尬。她的舞步亦似足「Do姐」鄭裕玲廣告入面跳的「鈣質舞」。另外，縱然有路人在楊思琦身後走過，楊思琦亦旁若無人一樣非常投入地唱歌跳舞。有網民覺得她手腳不協調好可愛，但更多的留言是負評︰「感覺手腳互相排斥」、「真是覺得有點不知所謂」、「你不唱歌會好一點」、「衣服風格不合適」、「件衫起碼十年前」、「原來不止陶大宇」、「點解咁嘅，完全冇港姐風範」、「好騎呢」、「好尷尬啊」、「我看不下去了」、「男有陶大宇，女有楊思琦，唱歌真的是」、「女版陶大宇」、「好好一個港姐冠軍，不至於這樣吧」留言實在太多！

大量網民留言批評楊思琦的影片和歌喉。（抖音截圖）

其實，近來長駐內地的楊思琦不時在社交平台分享生活點滴，又會開直播與網友聊天，人氣不俗。早前她疑似在直播中設置了「付費連線」的窗口，網民可以通過這個窗口，與她進行1對1付費限時連線。雖然未知是真是假，但楊思琦勤力工作就是一定的，不少網民更封她為「通宵女神」，事關她有時會直播到凌晨，網民紛紛留言大讚她，表示︰「離巢TVB最勤奮的抖音藝員主播」、「不用睡，天天直播十幾個鐘」、「感覺你沒日沒夜的直播，都不睡覺的，太拼了」等等。