獎門人｜馬國明直認入行廿年緋聞多：唔好睇少我、一定唔止10個

《開心無敵獎門人》昨日（11/8）錄影邀請到《白色強人II》演員以及《流行都市》的主持們上節目玩遊戲。馬國明和唐詩詠接受《香港01》訪問時，直言完全沒有策略地上節目，馬國明笑言：「我準備咗一身啱啱瞓醒look，淋水淋鼓油都唔驚。」



馬國明和唐詩詠上《開心無敵獎門人》。（葉志明攝）

早幾集有嘉賓表示「玩到底褲都濕晒」。馬國明又有沒有帶定底褲？他說：「係有嘅，帶定，有三條呀！」唐詩詠補充說：「當拍劇咁帶齊嘢。」他們表示自己只懂得背劇本，但在急才方面是弱項。唐詩詠說：「有時好得意，反而弱嗰隊會贏。我哋要抱住個心態我哋係最弱！」

馬國明和唐詩詠表示上《開心無敵獎門人》預咗被玩。（葉志明攝）

在前一個訪問中馬國明笑言上《開心無敵獎門人》節目沒有「騷錢」，他解釋說：「我講笑啫，其實我唔知有冇㗎，不過我知有獎品有獎金！」媽媽有沒有表示要贏多些獎金回家？馬國明笑言：「冇啦，上嗰期六合彩又唔中，哈哈，5000萬呀！我即刻車我阿媽去買，不過應該唔中，中咗佢會即刻話我聽。」

馬國明直認入行廿年緋聞多：「唔好睇少我呀。」（葉志明攝）

第一集「大電視」遊戲中顯示出了朱敏瀚前女友的名字，問到他們怕不怕發生在自己身上時，唐詩詠直言：「為咗贏梗係唔驚啦！」馬國明還直認自己有十幾個緋聞女友，說：「你唔好睇少我呀，我入行廿年一定唔止十個緋聞女友！一定唔止！一定唔止！初初新新哋時候係拍一套劇傳一個。」唐詩詠還說：「反而咁樣仲容易啲玩。」