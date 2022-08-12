黎姿法國行猶如名牌曬冷騷　高貴少女感並重化身花仙子氣質滿滿

自小就是美人胚子，現年50歲的黎姿（現名：馬黎珈而），即使已為三女之母一樣保養得宜。嫁予富商馬廷強後未有安心做闊太，反而為弟弟黎嬰揹起公司，成為醫學美容上市公司的CEO。近日Gigi難得到法國旅行放慢腳步，不時出post分享靚相，猶如名牌時裝騷令人目不瑕給﹗

黎姿（現名：馬黎珈而）近日難得到法國旅行放慢腳步，不時出post分享靚相，猶如名牌時裝騷令人目不瑕給﹗（IG：@gigilai_official）

黎姿連日來在法國不停出post分享旅行心情，時而高貴優雅，時而悠閒地穿牛仔褲街邊咬三文治，時而全白花裙走進花圃少女感十足。無論任何風格，每套都時頂級名牌服飾，Giorgio Armani、Versace、Tods、Gucci、miramikati、Christian Louboutin、Fendi穿在黎姿身上都增添魅力。

黎姿（現名：馬黎珈而）法國之旅換上多套靚衫﹗（IG：@gigilai_official）

Gigi笑指自己旅行時開懷大吃，但有特別keep fit方法：「旅行時總覺得時間不夠用，盡量想去睇多些地方。還好，平日有運動的習慣，體能挺不錯的，穿起波鞋我就可以從早到晚走一天。為了爭取時間，有時會邊欣賞風景邊吃，雖然知道對腸胃不太好，偶爾一下應該沒問題。這趟旅程，發現自己真的很喜歡吃，街上的美食經常都吸引到我，原來我頗喜歡邊睇風景邊吃，除了是雙重享受，其實也是個有效的keep fit 方法！這次遊覽公園走了很多路，消耗不少卡路里，讓我可以放心獎勵自己吃，熱量絕對能抵消的，放假吃多了也不怕長胖。」

黎姿（現名：馬黎珈而）得天獨厚食極唔肥。（IG：@gigilai_official）

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