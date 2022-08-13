朱千雪開出三大復出拍劇條件　陳豪爭住向高層反映

陳豪（阿Mo）和朱千雪（Tracy）今日（13/8）以嘉賓身份現身尖沙咀出席醫學品牌開幕禮。講到護膚，阿Mo笑指自己是大懶蟲，對保養皮膚毫無心得，而且經常令到愛妻陳茵媺甚為不滿：「佢會有微言㗎，因為佢成日叫我要勤力啲護膚，但我又懶冇做，佢係好炆憎話我，話要有好嘅皮膚係需要努力去維持。所以而家佢話敷咩咪咩囉。（抗唔抗拒自己會變老？）其實我唔抗拒。因為我哋要做返自己嗰個年紀需要做嘅事，但咁有時我都可以年青化嘅，我絕對接受，因為呢樣係自然美。」

陳豪（阿Mo）和朱千雪（Tracy）今日（13/8）以嘉賓身份現身尖沙咀出席醫學品牌開幕禮。（葉志明攝）

Tracy接著笑說：「其實自己都開始年紀大，始終唔同二十幾歲嘅時候咁好狀態，咁所以喺護膚方面會着緊啲。（係咪為咗Keep住靚所以唔拍戲？）哈哈，其實真係唔係，我係肯拍劇嘅，只不過係拍劇嘅時間長，加上有家庭同工作，所以兼顧唔到，但如果有套劇嘅時間許可，其實我都好樂意返去拍吓劇。（點為之時間許可？）最好就一至五放咗工時間後啦，又或者六同日咁，但就最好唔使開通宵啦。」身邊阿Mo笑得合不攏嘴說：「我會將會呢個建議同高層反映吓，睇吓有冇呢個機會。」Tracy就話：「咁到時套劇預埋我，哈哈！」