傳Pete Davidson剛與Kim分手即搭上81歲女富豪　譜相差53年婆孫戀

現年28歲的諧星Peter Davidson於去年開始與美國真人騷名媛Kim Kardashian拍拖，日前（6日）驚傳兩人分手，結束9個月戀情。兩人分手約一星期後，竟然爆出Pete與81歲女富婆Martha Stewart戀愛中，消息震驚荷里活！

Pete Davidson剛剛與名媛Kim Kardashian結束9個月的戀情。（Getty Images）

Pete Davidson情史極豐富，一眾舊愛都是女神級，包括流行天后Ariana Grande、模特兒Kaia Gerber、Kate Beckinsale、星二代Margaret Qualley等，當中更與Arian訂過婚。今次與Kim分手後，外媒及網民都非常關注究竟誰是下一任「Pete女郎」。

據Daily Mail報道，Pete與81歲女富婆Martha Stewart第一次見面是Justin Bieber在2015年的燒烤派對，今年初兩人在白宮晚宴碰面合照，兩人手拖手的照片亦轟動網絡。當Martha被問到是否可能成為Pete下一任女友時，她沒有否認，更表示：「Pete Davidson像我從未有過的兒子，他是一個迷人的男孩！」

Pete與81歲女富婆Martha Stewart傳出緋聞。（IG/@marthastewart48）

Martha Stewart保養得宜，完全唔似81歲。（Getty Images）

Pete Davidso與Marth的緋聞傳出後，轟動整個網絡。有網民不相信傳聞，因兩人的年齡差距太大，不過亦有人指Pete過去曾於年紀較大的女性拍拖，Kim Kardashian及Kate Beckinsale分別為41歲和49歲，所以跟81歲的Martha戀愛也不出奇。

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