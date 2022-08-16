黃一山唔住廣州大屋退隱田園　2000租蘇州舊屋發現滿地垃圾

藝人黃一山移居內地多年，而他在內地的居住環境亦相當好，目前住在廣州的他家中有300平方米（約3,229平方呎），相當廣寬，月租只需一萬元人民幣。不過 ，日前他在抖音上載片段，自言「一直有一個田園夢」，所以就決定去實現它！



黃一山用2000元租屋。（抖音截圖）

黃一山在片段入面說︰「我一直有一個田園夢，今天終於可以圓夢啦！」他先是在街市逛逛，之後他就邊走邊說︰「之前我托朋友在蘇州西山島，花2000塊租了一棟老房子。」自言等了好幾個月，終於可以去房子看看。而他亦在微博發文寫道︰「暫別珠三角，進入長三角，跳出舒適圈，建設新農村。」黃一山分享了自己寫的一篇文章，解釋自己在蘇州租屋的原因。他寫道︰「非常激動，跨越1483公里，我在蘇州租的老宅終於可以交房啦！其實一直以來，我都有一個田園夢，希望能在江南水鄉過上閒適安寧的生活。」租到屋之後，他就起程！他表示那裏景色怡人，「我所要住的房子建在一條小巷中，房屋外牆用石頭建成，木質的大門已經斑駁老舊。我看到的第一眼，就知道這正是我想要的田園老宅。」

黃一山寫了長文解釋自己在蘇州租屋的決定。（微博圖片@黃一山）

到達之後，黃一山發現屋內滿地垃圾，「可以見到原先屋內有多麼雜亂，忙活很久後，真把我累得頭暈目眩，直不起老腰了。」不過，在照片中見到他卻很開心，相信他一定很享受新生活。