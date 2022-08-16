傳陳自瑤因婚變傳聞避席　黃嘉樂今個月擺酒兄弟團有馬國明唐詩詠

黃嘉樂與拍拖五年的著名婚禮及人像攝影師女友 Samantha Kong(江惠賢)共諧連理，並將於 8月19日假香港麗思卡爾頓酒店舉行結婚晚宴，延開二十多席，邀請親友一起分享二人的喜悅，而黃嘉樂的兄弟團團員包括：馬國明、唐詩詠、許家傑、楊潮凱、林子善、李天翔、陳偉洪。而有傳本來陳自瑤亦會出席，不過剛剛爆出與王浩信離婚的傳聞，所以好大機會避席。

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黃嘉樂在今年5月拍拖5年的攝影師女友Samantha求婚成功，一對準新人近日不停上載婚照，而且已完成傳統過大禮儀式，嘉樂笑言：「未來外母表示很高興﹗」Samantha是著名婚禮攝影師，對婚禮細節當然瞭如指掌，6月26日黃嘉樂找來兄弟好兄弟林子善、鄭世豪、陳偉洪幫手，搬大堆過大禮物資到女家。傳統上過大禮儀式新郎新娘不需要出現亦不能見面，但一對準新人都有現身與家人打卡。滿檯物資包括椰子籃、海味、生果、大量喜餅連龍鳳餅都齊備，嘉樂留言：「多謝一眾兄弟幫手過大禮，未來外母表示很高興﹗」Samantha亦笑稱：「十籃，十全十美一索得男，俾返一粒檳榔你，一郎到尾。濛豬媽今日真係好高興﹗」

6月26日黃嘉樂與攝影師女友Samantha（江惠賢）完成過大禮儀式。（IG：@samanthakong）