林襄著比堅尼水戰沈玉琳畫面意外香艷　新節目全程賣性感豪派福利

台灣「啦啦隊女神」林襄近日和沈玉琳搭檔，接下節目《威廉沈歡樂送 約會沈查員》的主持棒，原因就是身材姣好、外貌出眾。而在IG擁有百萬粉絲的她，在《約會沈查員》上的表現活潑、大方不做作，讓她的人氣再度瞬間飆漲。



除了在節目中大方曬出好身材，敬業的林襄在節目中拼盡全力玩遊戲時，竟不小心大腿抽筋，讓粉絲擔心不已。

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林襄在最新一集的《約會沈查員》中，與沈玉琳向救生員學習CPR，進行泳圈對戰、搶襪子等遊戲，林襄全程穿著水藍色比堅尼，火辣身材讓人離不開視線。林襄在每項遊戲環節的表現都相當敬業，堪稱「遊戲王」，沒想到在進行泳圈對戰時，林襄突然大腿抽筋，與她對戰的救生員也馬上在現場替她進行按摩紓緩，意外成為小插曲。

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除了遊戲環節，林襄更在搖晃不穩的水床上表演了一段「R型震盪」舞蹈，身穿比堅尼的她大方讓E Cup渾圓賣力晃動，不只讓觀眾眼睛大吃冰淇淋，也引起網友激動直呼：「根本流量王」、「真的是流量密碼」、「很認真又敬業」、「又好笑又有福利」、「好羨慕那位救生員！」

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