日前星二代Lucy李元元的IG被媽媽Sophia貼出Lucy粗魯坐姿,相片解說寫上「廟街流鶯一枚」引來網民鬧爆,更疑似刪除帳戶避風頭。 但Sophia其後發出聲明,指:「其實呢我本人就冇delete度Lucy個account,係因為Lucy is not old enough喎,而比IG suspend咗個account。處理中處理中,大家稍安毋躁。」疑因觸犯IG條款「必須年滿13 歲才能擁有Instagram帳號。」令帳戶暫時被禁。

Lucy李元元帳戶出事帖文。(IG@lucy.is.good)

今日Lucy的IG終於翻生,該相片由「廟街流鶯一枚」變成「廟街流星一枚」,而IG亦有新片發放,看來將會回復正常。