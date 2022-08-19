翁嘉穗激罕曬與富商老公合照　曾與同屆亞軍爭嫁入豪門轟動一時

現年48歲的翁嘉穗（Virginia）在1997年參選港姐奪冠入行，當選兩年後她就閃嫁比她年長20年的海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正，婚後育有兩子的她亦淡出幕前，安心做幸福少奶奶。日前翁嘉穗陪老公鄔友正出席一個頒獎典禮，她在IG曬出合照，慶祝老公獲獎，身穿黑色連身短裙的翁嘉穗打扮高貴典雅，她輕挽着老公的手臂，十分甜蜜。



日前翁嘉穗陪老公鄔友正出席頒獎典禮。（IG@kashuivirginia）

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其實翁嘉穗過往甚少曬出兩公婆的合照，表現低調，而兩人當年的戀情亦轟動一時。1997年翁嘉穗參選港姐，當時同屆亞軍李明慧已經同富商鄔友正拍拖，而鄔友正旗下公司正正是港姐競選的贊助商，兩人因而擦出愛火，李明慧更向TVB提出解約，對外宣稱將會同男友結婚，一心打算過幸福少奶奶生活，但在李明慧到美國工作期間，有傳媒影到翁嘉穗同鄔友正約會，翁嘉穗更對外公開自己才是「正印女友」，而鄔友正亦承認其女友身份，令這單「兩女爭一夫」的事件備受矚目。

翁嘉穗與老公鄔友正。（視覺中國）

事後李明慧一度避走外地，而翁嘉穗與鄔友正就在1999年結婚，婚後她除了相夫教子之外，還幫老公打理旗下家居品牌，更不時在社交平台大曬富貴生活，令價值過億的半山獨立屋曝光。而李明慧因工作關係在美國認識了教育家、慈善家陳樹渠的細仔陳燿陽，兩人在2003年正式結婚，婚後育有一對龍鳳胎，早年一家移居美國生活，近年才回流香港。

李明慧近年才回流香港。（IG@numberonepr）

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