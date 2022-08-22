TVB ViuTV 開電視 試當真齊舉辦選美 94位美女圖鑑全攻略

選美雖然近年被指落後，不合時宜，但今年娛樂圈突然掀起選美潮，TVB正值香港小姐50周年，當然傾盡全力「大搞」，ViuTV亦再舉辦口罩小姐選舉，之後年輕人平台試當真亦舉辦校花校草選舉，最近連開電視亦走來湊熱鬧，找來15位青春少艾，拍攝節目Summer Girls 2022，三台加上試當真總共95位美女，當中有一位不論身材、樣貌、學識都係第一名，可以說是美女之中的美女，先來看香港小姐2022，19位入圍港姐。



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ViuTV口罩小姐身材最好



ViuTV今年再舉辦口罩小姐，一於上年玩綽頭，節目大玩樂而不淫笑話，本周有50位佳麗進入決賽，當中有不少是宅男女神，大家對她相當熟悉，就算戴著口罩依然認得，而當中以鄭杞瑤（Kylie）、Lila Lam、西童最出名。

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試當真校花校草選舉，當中以王紫影最搶鏡，網友指她三七面最似迪麗熱巴。

試當真大熱校花似迪麗熱巴

深受年輕人歡迎的試當真，玩NFT吸金後，積極拓展版圖，亦舉辦校花校草選舉吸納新人，現以進入最後21強校花校草，10位女生之中，以20歲王紫影Shadow最搶鏡，有網友更指她有點似內地女星迪麗熱巴，她更自爆暫時沒有男仔追求。



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Summer Girls 2022早前到西貢拍攝外景，15位美女都非常喜歡搶鏡。

開電視Summer Girls勝在夠搏最後加入選美戰團的就是近年大灑金錢的開電視，除了有余詠珊炮製的《就是青春》，亦有張志明監製的《Summer Girls 2022》，15位網紅鬥性感，決賽將會對坎港姐決賽，認真夠膽色，早前劇組更到西貢拍攝外景，充滿夏日氣息，雖然大熱門是Gillian（伍倩彤）及「寒流女」Annabelle，都是大家相熟的IG女神，不過對宅男來說，美女是永不過時，看多少次都是歷久常新。點擊逐格睇15位Summer Girls 2022:

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港姐、試當真校花質素最高



94位美女當中，單以外表選取，實在令人眼花撩亂，但如果以外表加上學歷來衡量，就以香港小姐與試當真校花較為突出，當中港姐一定是以翻版陳茵媺徐麟與梁超怡最突出，而試當真就以20歲王紫影Shadow最搶鏡，因為輪廓標緻，有翻版迪麗熱巴之稱，不過更高質的是另一位校花，她是21歲廖文蔚 Natalie，香港中文大學法律系，樣子甜美加上有陽光氣息，而最重要是有鄰家女孩味道，是其餘93位佳麗沒有的特質，所以如果要選一個最好的，一定係佢。