TVB總經理蕭世和爆霍啟剛擔任港姐評判 指對方最想睇港姐穿國服

今年是《香港小姐競選》的50周年，準決賽及決賽將會分別於9月4日及25日舉行，而決賽更會移師至紅館舉行。有關今次比賽的大會評判名單尚未公布，無綫電視（TVB）總經理（商務營運）蕭世和早前在社交平台透露其中一位評判會是與港姐很有淵源的霍啟剛。

蕭世和在社交平台透露港姐其中一位評判會是霍啟剛。（葉志明 攝）

蕭世和平日都會在社交平台宣傳節目及旗下藝人，昨日（18）蕭世和發文並上載應屆港姐在愉景灣特訓的照片，更把評判名單先行曝光，亦提及到港姐會有國服環節。蕭世和透露霍啟剛將會成為港姐大會評判之一：「做港姐評判感覺是不是很特別？問今屆有份做評判的立法會議員霍啟剛，他說要做完才知道，不過他最有興趣是看候選港姐穿國服的環節。」蕭世和知道自己泄密後已經立即把該帖文刪除。

蕭世和平日都會在社交平台宣傳節目及旗下藝人 (fb圖片)

蕭世和亦分享「最美麗港姐」朱玲玲，認為評判找霍啟剛最合適，因為媽媽是「最美港姐」朱玲玲，而太太是中國著名運動員郭晶晶，絕對適合不過。不少網民都認為朱玲玲是最美的一屆港姐，不論是亞軍呂瑞容還是季軍余綺霞，都是絕對美麗的一屆。當年朱玲玲當選後，更成為香港小姐親善大使，朱玲玲被安排出席一個國寶文物的展覽開幕活動，連時任港督麥理浩也是活動的座上客，當時贊助活動的公司，拿出一盤珠寶力邀朱玲玲挑選，令當時該品知名度瞬間大增。

無綫電視（TVB）總經理（商務營運）蕭世和。（港澳辦圖片）

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