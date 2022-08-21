肥媽曝光另一位孫女網民激讚靚樣　原來身材勁好社交平台福利多

肥媽（Maria Cordero）開設YouTube頻道後不時都會分享生活日常，早前她帶從英國回港的孫女Soufia去茶樓飲茶大嘆點心，日前（18/08）發布新片中，肥媽亦帶同另一位孫女Zamara再去飲茶食點心，不少睇完片的網民都大讚兩位孫女盡得肥媽的優良基因，靚女又有model feel，更表示肥媽有福氣。



肥媽同孫女似樣！（YouTube影片截圖）

片中肥媽與兩位孫女Soufia和Zamara到茶樓飲茶，她表示，Soufia已經有兩年，而Zamara則有一年半時間沒有到訪香港，說：「特登帶佢哋嚟飲茶。」拍片的「姑姐」還表示孫女與肥媽外貌十分相似，說：「好似肥媽後生嗰時。」哄得肥媽十分開心。

見到孫女Soufia和Zamara，肥媽好開心。（YouTube影片截圖）

之後肥媽更大爆孫女Soufia和Zamara的乳名，說：「Zamara細個手臂肥到好似節瓜，所以叫『節瓜』。」之後又指着Soufia說：「呢個就叫『攣毛』。」不少網民都留言大讚她們靚女，有人說：「兩位乖孫甜到入心好靚女，又乖女，肥媽好福氣。」更有留言說：「三個好似樣。」

肥媽孫女Zamara。（YouTube影片截圖）

在Zamara的社交平台上也有不少她的私照，除一些她和朋友的生活照外，還有不少玩樂派對時拍下的靚相：