郭可盈母女炎夏賣旗有善心　12歲林天若目測逾160CM勁高䠷

每逢星期三及六，走到街上都有機會遇上賣旗日，正值暑假很多家長更選擇做親子義工。郭可盈與12歲囡囡林天若（Tania）日前母女檔上陣，無懼炎夏高溫齊齊為慈善出力。

郭可盈與12歲囡囡林天若（Tania）日前母女檔上陣，無懼炎夏高溫齊齊為慈善出力。（IG：@khy_official）

郭可盈更新IG貼出母女賣旗照片，Tania穿上學校運動服扎起馬尾相當乖巧，年僅12歲身高目測達160cm已幾近追平郭可盈﹗她們一大早去到尖東賣旗，汗流浹背相當落力。郭可盈留言：「今天為保良局賣旗籌款，再次感謝各位的愛心支持，多多益善少少無拘！#出錢出力 #助人受助皆開心 #天公造美」連身在歐洲的黎姿都留言大讚：「人美心亦美。」

郭可盈168CM高，12歲囡囡林天若（Tania）已幾近追平相當高䠷。（IG：@khy_official）

Tania就讀的保良局蔡繼有學校，是近年相當受歡迎的一條龍男女私立學校，每年多達4000人報名，爭奪180個小一學位。教學模式傾向國際化，不分精英班不排名次，提供12年雙語國際文憑課程（IB），2021年IB放榜有6名狀元24名榜眼探花，成績驕人﹗5年小學課程，22-23學費為$90750，至Year 12則達$136048，蔡繼有星二代學生還有徐菁遙（前名徐淑敏）的兩名女兒黃心瑤及黃心柔、林曉峰和康子妮的兒子林寶及林熙，胡諾言和陳琪的大女胡芷苓、二女胡芷悠更由著名女校德望小學暨幼稚園轉到此校就讀。

保良局蔡繼有學校學費。（學校官網）