顧紀筠喜迎60歲買Hermès氹自己　罕有款Kelly炒價達七位數

圈中有唔少女星都鍾情Hermès，人稱顧老闆的顧紀筠亦都一樣，她曾經在港台節目《安哥同學會》透露自己因一次偶然的機會而「入坑」Hermès：「之後唔知點解好似中毒一樣，得閒見到就買。」因此不時都會在顧老闆的社交媒體上看到她曬出多個Hermès靚袋。現年59歲的顧老闆將於本月底28日迎接生日，因此她藉此機會購買Hermès氹自己開心！

顧紀筠因1事「入坑」為Hermès瘋狂自嘲垃圾婆 手持7位數限量包款

（IG/@kooloban）

昨日（18/8）顧老闆就在Instagram發帖文寫道：「This is a very sweet arrangement to my coming up birthday! I understand this is a rare and exceptional piece that so hard to get! I am totally indulge!!（對於即將迎來生日嘅我嚟講，呢個係一個非常甜蜜嘅安排！我知道呢個係個係好難得、好稀有嘅手袋，我真係太放縱啦！）」照片中顧老闆手中的手袋是25cm的喜馬拉雅Kelly，據了知這個手袋的拍賣價連同手續費為375萬港幣，相當奢華！

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