顧紀筠喜迎60歲買Hermès氹自己　罕有款Kelly炒價達七位數

圈中有唔少女星都鍾情Hermès,人稱顧老闆的顧紀筠亦都一樣,她曾經在港台節目《安哥同學會》透露自己因一次偶然的機會而「入坑」Hermès:「之後唔知點解好似中毒一樣,得閒見到就買。」因此不時都會在顧老闆的社交媒體上看到她曬出多個Hermès靚袋。現年59歲的顧老闆將於本月底28日迎接生日,因此她藉此機會購買Hermès氹自己開心!

顧紀筠因1事「入坑」為Hermès瘋狂自嘲垃圾婆 手持7位數限量包款

昨日(18/8)顧老闆就在Instagram發帖文寫道:「This is a very sweet arrangement to my coming up birthday! I understand this is a rare and exceptional piece that so hard to get! I am totally indulge!!(對於即將迎來生日嘅我嚟講,呢個係一個非常甜蜜嘅安排!我知道呢個係個係好難得、好稀有嘅手袋,我真係太放縱啦!)」照片中顧老闆手中的手袋是25cm的喜馬拉雅Kelly,據了知這個手袋的拍賣價連同手續費為375萬港幣,相當奢華!

