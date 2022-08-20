獎門人｜胡定欣唐詩詠一秒入戲淚崩鬥演技　陳豪狂甩Beat成天然呆

《獎門人》系列踏入25周年，全新一輯《開心無敵獎門人》載譽歸來，第四集嘉賓陣容有「白色強人II隊」郭晉安（安仔）、陳豪、馬國明、胡定欣、唐詩詠及張曦雯，以及「流行都市隊」安德尊（大王）、張美妮、彭慧中、蔡嘉欣、吳天佑及譚永浩。

「白色強人II隊」齊齊着住醫生袍出場。馬國明（左）、胡定欣、郭晉安、張曦雯、唐詩詠、陳豪，留意番陳豪（右）係狀況之外，完全甩晒Beat。

是集一開場已經十分熱鬧，造型一致的「流行都市隊」，齊齊倒模大王的招牌西裝＋黑框眼鏡Look，相當齊心；「白色強人II隊」則全隊穿上醫生袍，一邊嗌口號一邊做動作，不過陳豪卻完全在狀況外，示範「完美甩Beat」，比「天然呆」馬國明更加天然呆。是集「開心無敵落大閘」環節笑料十足，「流行都市隊」的大王慘成「攻擊」目標，無論是緋聞對象宋芝齡、或是「仇人」李錦聯均遭擺上枱；張美妮亦玩得相當落力，七情上面與譚永浩上演壁咚。「白色強人II隊」的安仔則因未能秒答太太歐倩怡的成名兒歌歌名，被戲謔返屋企要頂痰罐。在「辣辣壽司邊個食」環節中，情緒異常亢奮的大王頻頻口多多搶住講嘢，激到獎門人扮嬲說：「你估依家係流行都市呀？」最後大王被整蠱食了多舊辣辣壽司，真係辛苦晒！

視帝視后趴晒喺度，呢個畫面好難得。

輪到「開心無敵茶餐廳」環節，集三大視帝＋兩大視后的「白色強人II隊」大晒神級演技，定欣示範極速入戲跪在地上「認屍」，情感大爆發的詩詠則秒谷真．眼淚，陳豪則放下身段、躺在地上扮死屍，演出相當精彩！而在「開心無敵彈遮遮」環節，安仔誤上「賊船」與大王組隊答問題，頻頻接受「淋水」酷刑，安仔最終「跳船」等大王「自己嚟」，場面搞笑。

定欣大晒演技，一秒入戲，邊夠你玩呀？