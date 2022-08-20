商台DJ失驚無神爆陳奕迅年底舉行15場紅館跨年騷　更取消內部認購

歌神陳奕迅（Eason）的演唱會向來都深受樂迷喜愛與期待，其實Eason原定於2019年舉行25場聖誕跨年演唱會，可是卻因為當時的社會運動影響而宣布取消。Eason昨晚（19日）就於內地平台舉行了一場網上直播音樂會，演繹其他歌手的代表作。期間有不少網民點唱他唱自己的首本名曲，Eason就笑謂：「今天不用買票，就唱別人的歌，唱自己的歌要買票，哈哈，說笑而已。」而昨晚的音樂會錄得1億1千萬瀏覽人次，相當之厲害。

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近日有消息指，Eason正籌備「復出」重踏紅館開騷，計劃在年底舉行至少15場的跨年演唱會，又指主辦單位不打算採用實名制售票，而為了令歌迷更容易買到飛，亦可能會取消內部認購，不設信用卡優先訂票等。至於Eason將會開紅館誇年騷的消息何來？原來是商台DJ楊樂笙於他的Facebook放料。

楊樂笙前日 (18日) 於他的FB出post表示：「傳聞某位消失咗一段時間嘅歌手，接近落實紅館跨年檔期」同日他再出post指：「陳奕迅將會於年底舉行跨年演唱會，暫定15場，不是實名制，但今次有突破。聽講有別於過去黑洞座位表，今次聽聞未必有內部認購，亦都可能唔會有信用卡優先。15場十幾萬張飛將會絕大部份公開發售。#陳奕迅 #紅館」至昨日他就再出post表示：「有好多人PM我，問陳奕迅係唔係真係開演唱會？其實一早有人講，如圖示，我只係再進一步聽到一啲傳聞，話今次會有更多門票可以公開發售，但最後有幾多，當然要睇有關方面點處理。都係嗰句，一切以官方說法為準，大家都係等主辦單位嚟緊嘅公佈啦 #陳奕迅」