林家謙中學時曾送Demo向陳奕迅自薦　五年前首次見面終獲對方賞識

歌手林家謙（Terence）近日展開一連六場的紅館演唱會《SUMMER BLUES》，今日宣布再加場。昨晚第二場嘉賓是久休復出的歌神陳奕迅，Eason暌違9年再踏上紅館，狀態依然大勇，兩人合唱兩次由林家謙作曲及編曲的《致明日的舞》。



Eason與林家謙交情深厚，不但在台上拖手唱歌相擁，Eason更透露當對方開口邀請自己擔任嘉賓時「我個心已經Yes啦」。他大讚林家謙是一位「好值得大家錫嘅人」，因為「單係佢音樂已經散播緊一種治癒。」Eason又笑稱塞車時聽林家謙的《下一位前度》可以「降燥」。當林家謙自責不夠完美時，Eason鼓勵他稱首次開演唱會已表現得很好，更透露在台後聽到他唱到哽咽時自己都眼濕濕。最後，Eason獨唱一首《今日》送給好友，令林家謙相當驚喜，不禁雙眼通紅。

林家謙曾接受陳志雲訪問指，自己早於小學時期便視Eason為偶像，當有人稱讚他實力超越Eason，他即急忙否認。Eason曾經於2020年接受商台訪問，透露林家謙中學時曾送他一個內藏多首Demo的iPod：「林家謙好叻……好叻去搵叻嘅人合作。我認識林家謙呢個名係好早，早過好多人。佢讀緊中學嘅時候，佢畀過一個iPod我，有張卡片，（寫住）Wedding Pianist，有電話、Email，當然入面有封信話我知咩事。當然佢寫得好Detail，好Proper呢個人，我就話嘩點解會有個iPod。我記得，我搵到一個咁貴重嘅嘢，唔係屬於我嘅，我要畀返佢，佢只係想我去聽入面嘅歌、佢嘅Demo，咁我係到今日都未聽過嘅。」

Eason將iPod放在櫃桶內珍藏，直至多年之後林家謙與Eason合作製作《壞與更壞》，林家謙寫下多首歌給Eason，Eason把所有歌都聽過一遍，惟從來未曾與他真正見面，直到2017年1月1日《2016年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》後一場私人慶功宴上才首次與林家謙見面，Eason說：「2017年1月1日我唱《四季》撻咗Q嗰日啦，嗰日有私人慶功宴，好多音樂人濟濟一堂，佢就（介紹）我係林家謙。我話你就係Terence Lam。」

Eason受訪憶述同林家謙的緣分。（訪問截圖）

Eason又透露曾預定不少林家謙的歌，包括《Just Carry On》，但最後林家謙取回自己唱，Eason笑言：「《Just Carry On》我Hold咗㗎。佢有一日問我話其實你會唔會再出歌、你會唔會用，我話其實我真係未知喎，跟住佢話不如你畀返我用，我話好呀，咁難唱你唱呀。」Eason最欣賞林家謙有獨特細緻的聲線和唱腔，「好似餅帶快咗又冇快到」，更形容林家謙的聲線似盧冠廷，連一向揸車容易煩躁的Eason聽完他的歌後都自然地放鬆下來。