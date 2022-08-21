張敬軒提早送聖誕禮物給大家　預告12月再開騷：以歌會友

香港歌手張敬軒（軒仔）今日（21日）出席旺角一個商場的《THE BRIGHTEST DARKNESS(SACD)》簽唱會，已經超過3年沒辦簽名會的軒仔吸引到過千粉絲到現場支持，更有粉絲凌晨四時已經在現場等候。軒仔更預先送聖誕禮物給大家，宣布將於聖誕節會有演唱會，以歌會友，令在場粉絲十分興奮，軒仔預告自己將會接拍動作電影，軒仔立即澄清自己接的是「搞笑動作電影」而非大家所想的動作電影。

張敬軒（軒仔）出席旺角一個商場的《THE BRIGHTEST DARKNESS(SACD)》簽唱會 (梁碧玲 攝)

軒仔即場為大家獻唱了三首歌曲《一個人的地球》、《俏郎君》及《懷舊情人》，但向來愛鍚粉絲的軒仔見大家「唔夠喉」，加碼Encore多一首《重頭開始》。而關心MIRROR的軒仔更在現場叫大家一起為仍在接受治療的李啟言（阿Mo）打氣，指阿Mo的情況良好：「阿Mo個情況有啲進展，雖然復原方面係慢啲。我哋而家可以做嘅就係為阿Mo打氣，等阿Mo樂觀地面對治療。」軒仔亦指自己有試過受傷進醫院，所以能明白阿Mo的心情，知道外面有人幫自己打氣的話，心情會好一點。

軒仔即場為大家獻唱了三首歌曲 (梁碧玲 攝)

至於軒仔被問到So Ching情況就指：「So Ching而家個情況係好需要支持，因為相信呢段日子都好難過，我地想像唔到有幾難過，So Ching一個人要面對嘅野都好多，例如要學照顧阿Mo同點幫到阿Mo，所以精神上嘅支持係最緊要。」軒仔在接受訪問後立即為現場的粉絲簽名，直至晚上8時，仍然有很多粉絲在現場等侯軒仔為她們簽名，直至接近10時所有粉絲一一簽完才依依不捨地離開，軒仔亦在社交平台指自己簽了接近6小時，耐力驚人。

軒仔在接受訪問後立即為現場的粉絲簽名 (梁碧玲 攝)