Hillary孖洪卓立情侶檔拍廣告　爆立立好介意女友衣著性感

洪卓立及Hillary首次情侶檔拍廣告，拍攝時打情罵俏，互相依偎之外，還互相互餵。立立、Hillary果然心有靈犀，不約而同最愛番茄湯底，前者近日忙於健身，所以揀選番茄湯底，而女友Hillary就揀番茄湯底配炸醬、墨丸、雞肉。「識食一定會呷一口湯、吃一口麵、再加一口炸醬咁食。」

Hillary出名玩得。

這對小情侶在拍攝期間，二人又有互評對方辣度，大耍花槍，立立說女友本身夠辣，所以好少吃辣。「通常少人時候，她就好辣，多人就不辣，屋企只得我們兩個，就好辣囉，雙特辣！」說完後笑過不停，Hillary就說自己著得性感少許，男友就會變成5小辣，當旁邊有男生觀看時，對方更會變成雙特辣了！

拍攝時打情罵俏互相依偎之外，還互相互餵。

對於今次首度情侶檔拍廣告，立立說：「今次是第二次一起合作，幾年前邀請她紓尊降貴拍攝MV，當時好開心好榮幸，今次反而有點尷尬，尤其剛才拍第一個shot時，都有點『咦，做咩好呢』的感覺。」Hillary卻似乎見慣大場面，表示自己非常享受，毫不尷尬，「剛才拍攝的相片，其實與我們平日在家中自拍差不多，不過平時屋企無其他人，今次就有好多人望著我們，所以他有少許尷尬，但我自己都OK！老實說，私底下我都喜歡他闊面，因為有肉地，『好搣啲嘛！』」