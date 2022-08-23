One cool Jacso 新人男團拍攝個人介紹 LEO 約定嚟香港食茶餐廳

OCJ NEWBIES 拍攝最新 LOOKBOOK

One Cool Jacso 首隊在韓國推出的男團 ， 日前找到曾幫過BTS TXT 等人氣男團拍攝MV 及視頻的製作公司拍攝OCJ NEWBIES個人介紹的 LOOKBOOK ， 首批13位成員穿著不同品牌的服裝，轉身變成專業模特兒般，擺出不停的pose和表情，導演為配合氣氛當場加上了紅色和綠色等燈光，在紅色燈光襯托下， 成員們雖然被工作人員取笑氛圍有如去了夜店一樣 ，成員們表現都超High ，拍攝出來的效果出奇地不錯！被視為團內兩大門面的韓國成員BEOMSOO 和香港成員LEO 超Friend ， 現場有如糖黐豆隻影不離。LEO 更不停介紹香港美食給BEOMSOO和隊長LEX ，令最喜歡吃的二人表示希望可以在今年內到香港一遊，LEO 更和二人約定要帶他們去食茶餐廳、雲吞麵和魚蛋粉！！當日本來預了12小時拍攝時間，由於眾人專業的表現， 尤其在最後一個shot 12人共同走向站在中心位的隊長LEX，大家只用了10分鐘共三個Take 便完事，大家可以在10小時內完成拍攝 ，被製作團隊大贊成員的表現！